COVID-19 : tendance à la baisse pour l'Outaouais et Ottawa

Avec ses 19 cas de COVID-19, l’Outaouais commence une autre semaine s’inscrivant dans la tendance à la baisse. Le bilan s’élève désormais à 11 857 cas répertoriés depuis le début de la pandémie.

Malgré la diminution des cas dans la région dans la dernière semaine, les hospitalisations restent plutôt stables.

Selon le plus récent bilan, 50 personnes sont toujours hospitalisées en raison de la COVID-19 en Outaouais. On en compte 38 à Hull et six dans le Pontiac, alors que six personnes se trouvent aux soins intensifs.

La semaine dernière, 186 infections ont été répertoriées en Outaouais.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Aucun décès supplémentaire n’est venu s'additionner au bilan des morts qui reste donc à 208 pour une cinquième journée consécutive.

Dans tout le Québec, 551 cas ont été répertoriés et huit personnes ont perdu la vie.

Un décès à Ottawa

À Ottawa, la santé publique a fait été de 77 nouveaux cas de COVID-19 dans la population et d’un décès supplémentaire.

Santé publique Ottawa (SPO) a indiqué qu'il s'agissait d'un homme âgé de plus de 70 ans. Au total, 536 personnes sont décédées du coronavirus dans la capitale.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Même si 26 111 cas ont été rapportés depuis le printemps dernier, un peu plus de 1000 cas sont toujours actifs.

SPOSanté publique Ottawa indique, sur son site, que 55 personnes sont toujours hospitalisées, dont 19 d’entre elles se trouvent aux soins intensifs.

30 nouveaux cas dans l'est ontarien

Du côté de l'est ontarien, la fin de semaine s'est traduite par une hausse de 30 cas, rapporte le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) dans son bilan de lundi.

Depuis le début de la pandémie, 4675 personnes ont contracté le coronavirus et 178 cas demeurent actifs sur le territoire du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario .

Actuellement, trois éclosions sont en cours, alors que neuf personnes sont hospitalisées à cause de la COVID-19, dont trois se trouvent aux soins intensifs.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le bilan des décès reste stable avec 103 victimes de la COVID-19 depuis plus d'un an.

En Ontario, 2170 nouvelles infections et quatre décès ont été rapportés, lundi.