Marc Marion : pour l’avenir de La Liberté

Cet avocat spécialisé en fiscalité, courtisé par l'architecture lorsqu'il était étudiant, a en effet déployé ses connaissances et son esprit inventif afin d'assurer la survie et l’épanouissement de La Liberté à long terme, au moment où le journal faisait face à des défis financiers, raconte-t-il.

Bénévole avec La Liberté depuis une dizaine d’années, Marc Marion a alors revu le modèle d’affaires du journal, dont l’éditeur est devenu une entreprise sociale.

Cette nouvelle structure permet à Presse-Ouest de bénéficier de nouvelles sources de revenus et d’obtenir des fonds de programmes fédéraux et provinciaux, explique l’avocat, qui souligne l’ occasion exceptionnelle qui s’offre au journal, sous la direction de Sophie Gaulin.

Passionné de son domaine et ne se laissant pas facilement décourager, Marc Marion ne compte pas ses heures avec le journal. Il voit en fait le bénévolat comme une responsabilité . Dans notre métier, on acquiert des connaissances, on développe des réseaux , souligne-t-il, en relevant l’importance de redonner à la communauté, pour des organismes qui sont là pour le bien-être de la communauté .

Tout particulièrement, les journaux régionaux jouent un rôle très important , ils prennent le pouls de la communauté et de l’actualité franco-manitobaines, insiste-t-il.

S’il estime que son bénévolat est gratifiant en soi, et bien qu’il ne recherche pas du tout les prix , il voit ce prix Riel comme un grand honneur . Une récompense qu’il accepte humblement , prend-il soin d’ajouter, discret.

L’entrevue avec Marc Marion sera diffusée à l’émission L’Actuel mercredi 19 mai à 16 h 10.

Avec les informations de Marie-Gabrielle Ménard