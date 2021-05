Assurance-emploi : des travailleurs d'usine lancent un appel à l'aide à Caraquet

Le chef de file des travailleurs saisonniers, Fernand Thibodeau, et un groupe de travailleurs de l'usine Ichiboshi se sont réunis, à Caraquet, pour parler de leur situation devant des journalistes.

Déchargements de crabe au quai de Caraquet Photo : Radio-Canada / René Landry

Les travailleurs ont juste fait six semaines, c'est inacceptable , a lancé le porte-parole du regroupement Aide et soutien aux travailleurs et travailleuses des secteurs saisonniers.

Carole Chiasson travaille à l'usine de transformation de crabe Ichiboshi, à Caraquet Photo : Radio-Canada / René Landry

Carole Chiasson, une employée de l'usine Ichiboshi, a résumé l'état d'esprit de ses collègues.

On est sur notre septième semaine et ça arrive fini , déplore-t-elle. Tous les employés sont inquiets de ce qu'il va nous arriver. On ne peut pas arriver avec les heures qu'on a, on n'en a pas assez.

Programme d'aide

Fernand Thibodeau, dans son « cri d'alarme », a lancé un appel à l'aide.

Selon lui, les travailleurs seront nombreux à ne pas pouvoir toucher à l'assurance-emploi cette année.

Ce que je lance à tous les députés du gouvernement fédéral et aussi à tous nos députés qui travaillent avec les travailleurs de l'industrie saisonnière, qu'on ait un programme immédiatement , a-t-il expliqué. Il faut qu'il soit fait tout de suite, pas cet été. On veut une aide avec les 420 heures pour ces gens-là, cinquante semaines assurables.

«On va descendre dans la rue s'il le faut», lance Fernand Thibodeau Photo : Radio-Canada / René Landry

Applaudi à plusieurs reprises par un groupe d'employés de l'usine Ichiboshi, Fernand Thibodeau a encouragé la mobilisation des travailleurs d'autres usines.