La lettre a été envoyée au directeur général de la Ville de Québec, Luc Monty, jeudi dernier, quelques jours avant l'ouverture du procès qui devait avoir lieu ce lundi.

L'auteur de la lettre fait valoir que la préparation du dossier avec les avocats de la Ville a permis de mettre en lumière que des erreurs graves auraient été commises dans la gestion de ce dossier par certains gestionnaires d'ExpoCité . Pierre St-Michel souligne du même souffle que ces gestionnaires ne sont plus à l'emploi de la Ville.

Le litige entre la Fondations Nordiques et la Ville de Québec remonte à il y a six ans. La Fondation, dont le président de l'époque était Me Marcel Aubut, devait tenir un important gala au Colisée Pepsi pour remettre des bourses d'une valeur d'un demi-million de dollars à des athlètes amateurs.

Rappel des événements

Cet événement qui devait réunir 1400 convives était présidé par l'ancien premier ministre du Québec, Philippe Couillard.

À la dernière minute, l'événement est remis en question pour permettre la tenue d'un match des Remparts de Québec en séries éliminatoires. La partie et la mise en vente des billets pour les amateurs sont annoncées à quelques jours d'avis.

Le match des Remparts empêche ainsi la Fondation Nordiques de prendre possession du Colisée dans les temps prévus au contrat. Le Gala Triomphe doit donc être annulé.

Ces erreurs seraient le résultat d'une mauvaise gestion des risques associés à la tenue de deux événements importants à la même période , explique le directeur général adjoint dans sa lettre.

Risque sous-estimé

Pierre St-Michel indique aussi que ce risque avait été sous-estimé par les gestionnaires d'ExpoCité à l'époque, responsable de la gestion du Colisée. Les correspondances entre la Fondation Nordiques et ExpoCité font peu état des risques potentiels, selon le directeur adjoint.

Il est également mentionné que les membres du comité exécutif d'ExpoCité d'alors n'avaient pas bien été informés des enjeux liés à la tenue de ces deux événements.

Pierre St-Michel conclut en affirmant qu'il a maintenant pleine confiance en l'équipe et que des mesures ont été mises en place pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise.

Cette lettre a visiblement ouvert la porte à une entente entre les deux parties. Les détails ne seront pas rendus publics.