Rassemblements extérieurs : la frustration s'intensifie chez les restaurateurs

Avec les terrasses et salles à manger toujours fermées, les restaurateurs ont de plus en plus de mal à s'expliquer la possibilité de se rassembler dans les parcs. Ils réclament d'ouvrir leurs portes pour assurer des rassemblements sécuritaires.

Les images de rassemblements illégaux en fin de semaine au parc Victoria sont difficiles à regarder pour Anne-Marie Grenier, cheffe propriétaire du restaurant Don Végane, à Québec. On peut y apercevoir des gens qui ne respectent pas la distanciation ni le nombre de personnes autorisées lors de rassemblements extérieurs.

C'est sûr que ça nous met en colère. C'est frustrant. Nous, on a des mesures à appliquer quand les gens viennent manger. On voit que [dans les parcs], tout est permis, personne n'a sévi, il n'y a pas eu de conséquence, alors qu'ici, les policiers ont fait des vérifications. On voit ça et on se dit : pourquoi on ne peut pas mettre des tables à deux mètres, respecter les bulles familiales ? .

L'idée de se rassembler est naturelle, selon elle. Je les comprends totalement . Elle croit toutefois que si les terrasses étaient ouvertes, la situation serait davantage sécuritaire.

Son partenaire d'affaires, Yannick Parent, est du même avis. Ce sont de grosses journées qu'on perd . On est content de voir les gens recommencer à vivre. On est content de voir ça, ça fait du bien au moral. Mais nous aussi, on veut vivre , laisse tomber M. Parent, qui est aussi propriétaire de trois autres restaurants à Québec.

Incohérence

Le propriétaire du restaurant Petits Creux, avenue Cartier, qualifie la situation de deux poids, deux mesures.

Le restaurateur a placé trois tables et six chaises devant son restaurant en fin de semaine pour faire patienter ses clients à l'extérieur en attente de leur commande pour emporter. À la suite d'une dénonciation citoyenne et un appel des policiers, Kim Colonna a dû les retirer. C'est une intervention policière de plus qu'au parc Victoria en fin de semaine.

Si j'ai du monde qui mange ici avec les mesures sanitaires appliquées ou dans un parc un peu plus loin quelle est la différence ? , demande M. Colona, qui qualifie la situation d'incohérence .

Il demande des assouplissements importants dans le plan de déconfinement du gouvernement prévu mardi, dont l'agrandissement des bulles au restaurant.

Sans cela, les gens vont continuer de se voir dans les parcs ou à la maison, selon lui.

Ouverture des terrasses à prévoir

Deux médecins sont en faveur de l'ouverture des terrasses dans le contexte sanitaire actuel. Toutefois, la marge de manoeuvre est limitée, selon Gaston De Serres, médecin-épidémiologiste à l'Institut national de santé publique.

Il y a de l'espace pour assouplir plusieurs choses , croit le médecin. Actuellement, il y a une baisse des cas, mais elle n'est pas abrupte. La marge de manoeuvre qu'on a, elle existe, mais elle n'est pas grande. Les terrasses vont vraisemblablement ouvrir, je ne sais pas à quel moment, mais ça devrait ouvrir très tardivement.

Je pense que les terrasses ont l'avantage d'être à l'extérieur et minimiser la propagation. Une citation de :Gaston De Serres, médecin-épidémiologiste, INSPQ

Le Dr Éric Sabbah, cardiologue à l'Hôpital Pierre-Boucher, est aussi d'avis que les terrasses pourraient ouvrir.Il va même jusqu'à demander la fin du couvre-feu.

La vaccination a rattrapé son retard initial, il est approprié, en sachant qu'il y a très peu de contamination de groupe à l'extérieur, de plutôt favoriser que les gens puissent sortir [après] 21h. On sait très bien qu'il y a [déjà] des 5 à 7 dans les maisons.

