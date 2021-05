Une manifestation « pour toutes les personnes qui ont perdu la vie sur la route 109 »

Les manifestants ont quitté la communauté de Pikogan vers 9 heures pour se diriger vers le bureau de la députée caquiste Suzanne Blais à Amos.

On marche en la mémoire de monsieur Antoine Diamond, pour sa famille, pour les soutenir et en même temps pour toutes les personnes qui ont perdu la vie sur la route 109 parce qu’il y a eu plus d’une douzaine de décès qui sont arrivés sur cette route-là au fil des années , a expliqué la cheffe du Conseil de la Première nation Abitibiwinni Monik Kistabish quelques minutes avant le départ.

Une dizaine de croix ont été plantées le long de la route 109 au cours des dernières semaines. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Quelques jours après le décès d’Antoine Diamond en avril, le Conseil avait exprimé publiquement ses demandes, mais n’a toujours pas reçu de réponse, selon Monik Kistabish.

Un panneau a aussi été installé par les membres du Conseil invitant les gens à réduire leur vitesse à 70 km/h.

Monik Kistabish, cheffe de la Première Nation Abitibiwinni s'est adressé aux manifestants avant de se déplacer vers le bureau de la députée d'Abitibi-Ouest. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

C’est toutes des demandes qui sont raisonnables, qui sont peu coûteuses et qui seraient facilement réalisables, croit-elle. Premièrement, une lumière jaune à l’entrée de la communauté pour avertir les gens qu’il y a une sortie et de ralentir. Deuxièmement, c’est la réduction de la vitesse sur la route 109 [à 70 kilomètres/heure] et troisièmement une affiche qui pourrait sensibiliser les automobilistes.

La cheffe Kistabish a rencontré la députée Suzanne Blais, qui transmettra le message de la communauté au ministre des Transports, François Bonnardel.