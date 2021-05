La vaccination anti-COVID-19 maintenant offerte aux 12 ans et plus

La mesure annoncée la semaine dernière entre en vigueur lundi.

Les quatre régies de la santé offrent à l’heure actuelle les vaccins des fabricants Pfizer-BioNTech et Moderna.

Les gens peuvent prendre rendez-vous en ligne ou par téléphone (en anglais seulement) :

Dans le cas des jeunes de 12 à 17 ans, seul le vaccin de Pfizer-BioNTech est offert, car c’est le seul approuvé pour cette tranche d'âge.

La vaccination anti-COVID-19 à Terre-Neuve-et-Labrador a été ouverte aux personnes de 40 ans et plus mercredi dernier, puis à celles de 30 ans et plus vendredi.