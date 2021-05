Un défi de taille pour les Saguenéens de Chicoutimi

Après avoir éliminé le Phoenix de Sherbrooke et les Remparts de Québec , les Saguenéens tenteront de réserver le même sort aux Foreurs. La série opposant les équipes de Chicoutimi et de Val-d'Or se mettra en branle lundi soir à Québec.

Le jeu promet d'être relevé. Depuis le début des éliminatoires, autant les Sags que les Foreurs demeurent invaincus en six rencontres.

L’entraîneur-chef des Bleus, Yanick Jean, est conscient que la pression est forte sur ses hommes.

Yanick Jean Photo : Radio-Canada / Simon Trépanier

Il soutient que les observateurs de la scène sportive semblent tous convaincus que les Foreurs remporteront la Coupe du Président. Or, le pilote des Sags rappelle que ça se se passera sur la glace .

On va se présenter et on va jouer , ajoute-t-il, d’un ton posé.

Yanick Jean reconnaît que la tâche s’annonce difficile pour sa brigade défensive en raison de la force de frappe de l’équipe adverse. C’est une formation qui a beaucoup de punch à l’offensive , mentionne-t-il, réaliste.

Val-d’Or tire également bien son épingle du jeu à l’autre extrémité de la patinoire. Le gardien de but numéro un de l’équipe, Jonathan Lemieux, présente la meilleure moyenne de buts alloués de la Ligue de hockey junior majeur du Québec depuis le début des séries.

Un ajout à l’alignement