Complications dues aux bandelettes urinaires : se consacrer entièrement à la cause

Cynthia Gagné va désormais se consacrer à temps plein à la planification et l’accompagnement des femmes qui désirent se rendre aux États-Unis pour se faire retirer une bandelette urinaire. Au cours de la prochaine année, elle prévoit se rendre au Missouri environ une fois par mois avec des groupes de six à huit femmes qui vivent avec des contraintes et des complications liées à la bandelette urinaire.