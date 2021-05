Une entraîneuse de gymnastique de Gatineau inspire tout le Québec

Quand Katia Laroche a commencé à présenter des séances de gymnastique sur les médias sociaux, au printemps 2020, elle n’aurait pas pu se douter du chemin que ces petites capsules allaient faire. Un an plus tard, la jeune femme de Gatineau vient d’être nommée au gala Sports Québec dans la catégorie Inspiration.

Je suis vraiment fière de cette nomination. J’étais vraiment surprise parce que j’a fait de beaux projets, mais tout le monde en a fait avec Gymnastique Québec. J’étais vraiment bien entourée, j'avais une belle équipe qui m’a permis de m’épanouir avec la petite enfance , mentionne la jeune femme de 21 ans.

Au début de son projet, Katia avait un objectif humble et simple : faire bouger les jeunes de Gatineau. Mais rapidement, le nombre d’enfants qui se retrouvaient devant l’écran chaque semaine a augmenté. Encore aujourd’hui, elle totalise plus de 1000 vues chaque semaine.

Les capsules de Katia Laroche sont suivies par des milliers d'enfants et leurs parents chaque semaine. Photo : Gracieuseté de Katia Laroche

Je pensais simplement accueillir les tous petits d’Unigym Gatineau. C’était ça mon défi. Mais des amis et collègues ont partagé les directs à Québec et à Montréal. Gym Québec m’a ensuite approchée pour faire une collaboration avec eux et ils ont présenté mes vidéos , ajoute l’ancienne athlète.

Ses capsules ont bien changé depuis un an. Alors qu’elle a démarré l’aventure avec sa tablette dans son salon, les vidéos sont maintenant préparées de manière plus léchée.

Unigym a décidé d’investir un montant pour faire des vidéos professionnelles. J’ai fait un beau tournage. On a eu une belle combinaison à la Annie Brocoli 2.0. Je suis très fière du résultat. Une citation de :Katia Laroche, entraîneuse de gymnastique

La jeune entraîneuse Katia Laroche est en nomination dans la catégorie Inspiration du gala de Sports Québec. Photo : Gracieuseté de Katia Laroche

Son public est varié. En plus de faire bouger les enfants, elle s’est assuré de faire participer les parents et même des adolescents.

Je me suis donné le défi d’avoir un thème différent chaque semaine. Je faisais des activités avec les frères et sœurs, les parents, des toutous. Je voulais que les petits s’épanouissent avec des thèmes , explique-t-elle.

Le mot fierté revient souvent dans son discours. Fierté de son initiative, fierté du chemin parcouru, fierté de la nomination au gala Sports Québec. Mais surtout, fierté de faire bouger les jeunes.

C’était important avec presque tous les sports à l’arrêt. Les enfants bougent avec mes vidéos pendant que les parents font le souper ou le ménage. Ça leur donne une pause. Je suis aussi heureuse parce que certaines classes de maternelle ont fait mes projets dans le cadre de leurs cours d’activités physique , ajoute la future enseignante.

Et après, quel projet?

À savoir combien de temps le projet va durer, tout va beaucoup dépendre de la réouverture prochaine des activités.

J’ai planifié de faire mes vidéos pendant le printemps. Les cours privés seront populaires dans les prochaines semaines, on en a fait un peu en mars et ça avait bien fonctionné. Mais on prépare surtout les camps de jour cet été , souligne la responsable des camps d’Unigym.

L'entraîneuse Katia Laroche a connu beaucoup de succès avec ses capsules en ligne le printemps dernier. Le premier cours en ligne cet automne était sur le thème de l'Halloween. Photo : Gracieuseté de Unigym

Une chose est certaine, la jeune femme ne manque pas d’idées et de projet. Elle est d’ailleurs à la recherche d’un commanditaire afin de présenter des séances de gymnastique dans un parc ou un stationnement dans les prochaines semaines.