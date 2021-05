Le retour des restaurants réginois

Selon les règles en vigueur, il faudra maintenir un espace de deux mètres entre les tables si celles-ci sont munies de barrières protectrices. En l’absence de telles barrières, un espace de trois mètres est requis entre chaque table, occupée par un maximum de quatre clients à la fois.

Il n’est pas permis de vendre de l’alcool après 22 h.

Dans le quartier Cathedral, la buvette Pile O’Bones s’attend à une augmentation considérable de la clientèle dans les semaines à venir.

En plus des employés qui y travaillaient avant la pandémie, le commerce, inauguré en août 2019, a recruté trois nouveaux membres du personnel, afin de répondre à la demande, même si l’établissement ne peut accueillir que 8 tablées à la fois, au lieu de 13 en temps normal.

Ça me fait tout à fait plaisir de respecter les règlements! Nous on reste ouverts, les clients sont en sécurité, et il y a du travail pour nos employés!