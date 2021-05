Un inforobot créé à l'Île-du-Prince-Édouard aide des gens à se faire vacciner

Jonathan Green gagne sa vie en développant des logiciels. Il a créé l’inforobot nommé PEI Vax Bot. Ashley Green, qui travaille dans la mise en marché et la conception de produits, a prêté sa voix au logiciel.

L'inforobot publie automatiquement sur Twitter les rendez-vous disponibles ou annulés. Les gens peuvent cliquer sur les liens indiqués pour prendre rendez-vous auprès d’une pharmacie ou d’un centre de vaccination.

Le but de l’Île-du-Prince-Édouard est de vacciner le plus grand nombre de résidents le plus vite possible, et le couple voulait faire quelque chose pour aider les gens à s’y retrouver, explique Ashley Green.

Ashley et Jonathan Green sont les auteurs de l'inforobot Vax Bot sur Twitter qui aide les gens de l'Île-du-Prince-Édouard à prendre un rendez-vous pour se faire vacciner contre la COVID-19. Photo : Gracieuseté/Ashley et Jonathan Green

Ce n’était au départ qu’un projet d’une soirée, mais le couple a fini par y consacrer une partie de son temps libre, ajoute Jonathan Green.

L’inforobot obtient ses renseignements du site web Skip the Waiting Room, un service employé par de nombreux résidents de l’île pour prendre un rendez-vous, et il les publie automatiquement sur Twitter.

Jonathan Green a écrit au départ une dizaine de lignes de code informatique pour ce projet, puis des centaines pour que l’inforobot tienne compte de la disponibilité des rendez-vous. Les commentaires reçus jusqu’à présent sont positifs.

Le couple assure que son logiciel ne recueille aucune donnée personnelle des utilisateurs. Le compte Twitter en question se nomme @VaxPEI  (Nouvelle fenêtre) .

Il existe d’autres services similaires en Atlantique et ailleurs au pays.

Les gens peuvent aussi se renseigner sur les rendez-vous offerts à l’Île-du-Prince-Édouard en consultant le site du gouvernement.