L'Ontario élargira la vaccination aux 30 ans et plus

Les Ontariens de 30 ans et plus pourront prendre rendez-vous cette semaine pour se faire vacciner dans une clinique d'immunisation de masse, mais la province n'a pas encore précisé à partir de quelle date.

Plusieurs critiques affirment que le plan de vaccination provincial manque de clarté et pressent le gouvernement Ford d'améliorer ses communications pour atteindre son objectif d'offrir deux doses à tous les adultes ontariens qui le désirent d'ici la fin de l'été.

Jeudi dernier, le gouvernement Ford a abaissé l'âge d'admissibilité à 40 ans dans l'ensemble de la province.

Dans nombre de quartiers chauds, les résidents de 18 ans et plus peuvent déjà se faire vacciner.

La province a fracassé son record de vaccination vendredi, administrant 154 104 doses durant cette journée, selon le bilan publié samedi matin.

L'Ontario a administré plus de 7 millions de doses depuis la mi-décembre. Plus de la moitié des Ontariens de 18 ans et plus ont reçu une première dose. Toutefois, moins de 430 000 Ontariens ont eu les deux doses nécessaires pour une pleine immunisation.

La province a recensé 2199 nouveaux cas de COVID-19 dimanche. Le nombre d'hospitalisations est à la baisse. Toutefois, le nombre de patients aux soins intensifs (785) est toujours élevé.