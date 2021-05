COVID-19 : éclosion à Timmins

Le bureau de santé de la région a déclaré qu’il y avait 23 nouveaux cas dans la région dimanche.

De plus, il y a une éclosion à Pick of the Crop, où quatre nouveaux cas liés au lieu de travail ont été découoverts à Timmins.

Le bureau de santé publique de la région de Porcupine a émis un appel à l’aide sur sa page Facebook.

Nous sommes inquiets et nous avons besoin de votre aide. Les cas dans notre région continuent d'augmenter. Avec ces cas, nous voyons des personnes plus jeunes, qui sont maintenant de plus en plus malades, ce qui a entraîné une augmentation des admissions à l'hôpital. Les variantes se propagent plus rapidement et plus facilement. Nous ne pouvons pas arrêter la propagation sans votre aide et votre vigilance continues. Nous vous demandons de RESTER À LA MAISON et de continuer à suivre les mesures de santé publique chaque fois que vous devez quitter la maison pour des raisons essentielles et des travaux essentiels.

De son côté, le bureau de santé d’Algoma rapporte un nouveau cas de COVID-19, dimanche. Celui-ci se trouve dans la région d’Elliot Lake.

Le bureau de santé du Nord-Ouest ontarien rapporte un cas additionnel. Celui-ci a été découvert dans la région de Dryden.

Les autres bureaux de santé du Nord de l’Ontario n’ont pas émis de nouveaux rapports dimanche.