Christine Labrie salue le changement de chef à Québec Solidaire

Au terme du congrès du parti, dimanche, Manon Massé a annoncé qu'elle cédera sa place à Gabriel Nadeau Dubois qui deviendra chef par intérim dès l'automne prochain.

Manon Massée demeurera néanmoins députée et co-porte-parole du parti. La députée Christine Labrie estime que la décision de Manon Massé est honorable.

Je reconnais Manon dans cette décision-là, elle fait de la politique pour les générations futures. C'est une décision qui est en phase avec ses valeurs. Une citation de :Christine Labrie, députée de Sherbrooke

Elle souhaite se concentrer davantage à la rencontre des militants et des citoyens sur le terrain et je pense que quand on fait de la politique c'est important de se respecter et j'apprécie beaucoup que Manon veuille rester avec nous encore quelques années , précise Christine Labrie.

Originaire de Windsor en Estrie, Manon Massé représente les électeurs de la circonscription de Sainte-Marie–Saint-Jacques depuis 2014 et elle entend solliciter un nouveau mandat lors des prochaines élections.

Un nouveau chef à la hauteur des attentes

Même si elle concède que certains ajustements seront nécessaires, Christine Labrie voit d'un bon oeil l'arrivée de Gabriel Nadeau-Dubois à l'avant-plan du parti.

Je suis impatiente de l'entendre débattre avec François Legault parce que c'est quelqu'un qui est rigoureux, qui connaît ses dossiers et ce sera vraiment intéressant. Une citation de :Christine Labrie, députée de Québec solidaire

Je pense qu'il est prêt à occuper ces fonctions, je travaille avec lui à tous les jours et il a beaucoup appris de Manon dans les dernières années , affirme Christine Labrie.