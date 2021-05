Huit jours se sont écoulés avant que la municipalité puisse présenter le dossier en cour et obtenir une injonction pour faire cesser les travaux. Entre-temps, le contrevenant a accéléré la coupe d'arbres.

Le directeur général de Sainte-Marthe s'est senti comme dans une ambulance immobilisée à un passage à niveau jusqu'à ce que le train passe. « On était totalement impuissants et catastrophés, raconte Michel Bertrand. On s'est retrouvé les mains liées. »

Contrairement au palais de justice de Montréal qui peut traiter des demandes d'injonction du genre sur une base quotidienne, ce type de cause ne peut être entendu qu'aux deux semaines au palais de justice de Valleyfield.

On déplore que l'appareil judiciaire n'était pas adapté pour une urgence environnementale. Une citation de :Michel Bertrand, directeur général de Sainte-Marthe

Le 4 mai, la municipalité constate que le nouvel acquéreur d'une propriété agricole défriche et remblaie son terrain de 95 hectares. Il n'a aucune autorisation et contrevient aux règlements municipaux.

Le 5 mai, un huissier lui intime l'ordre d'arrêter les travaux immédiatement, mais la coupe d'arbres et le remblai se poursuivent.

Le 6 mai, Sainte-Marthe mandate ses avocats pour obtenir une injonction en Cour supérieure. Mais la cause ne sera entendue que le 14 mai, faute d'un juge disponible.

Le contrevenant a accéléré la coupe

La municipalité et le voisinage constatent qu'après le 6 mai, le défrichage s'intensifie sur le terrain des Fermes Jules-Édouard. De la machinerie supplémentaire est envoyée sur place pour couper les arbres de jour comme de nuit.

En blanc, les zones boisées disparues pour un total de 20 hectares. Photo : Radio-Canada/Google Maps

Des cartes satellites consultées par Radio-Canada démontrent que la superficie abattue est passée de 10 hectares à 20 hectares entre le 6 et le 14 mai.

« Ça a eu l'effet contraire, déplore le directeur général de Sainte-Marthe. On était découragés. »

Radio-Canada a demandé au greffe du palais de justice de Valleyfield quelle serait la prochaine date d'audience disponible si une municipalité devait demander injonction pour une même situation. Le greffe a répondu « le 18 juin ».

Sainte-Marthe a l'intention de dénoncer « cette incongruité » auprès du gouvernement du Québec.

Le « silence » des autorités provinciales dénoncé

Radio-Canada a découvert que dès le 2 mars un enquêteur de la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) avait constaté une première coupe à blanc illégale dans l'érablière. Un ordre de cesser immédiatement la coupe et de reboiser a été remis le 22 avril.

Le propriétaire ne s'est pas conformé et Sainte-Marthe déplore le fait de ne pas avoir été informée par la CPTAQ. C'est même Radio-Canada qui a appris l'existence de cet avis à la municipalité, le 14 mai, après l'audience.

Quant au ministère de l'Environnement du Québec, il n'a pas été en mesure de dire quand il a pris connaissance de la situation et quelles actions il a posées.

Nous savons seulement qu'un inspecteur du ministère s'est rendu sur place pour analyser le remblai et prendre des échantillons afin de déterminer s'il s'agit de sols contaminés.

Il y a tellement de véhicules lourds remplis de terre de l’extérieur qui ont emprunté la route qu’elle s’est affaissée sur une centaine de mètres.

Ronald Verdonck, qui cultive du maïs et du soya sur des terres voisines, dénonce « le silence des autorités » dans ce dossier.

« Toutes les personnes autour d'ici ont des puits artésiens ou des puits de surface, donc on ne veut pas contaminer notre eau qui est d'excellente qualité », dit-il.

Deux ruisseaux traversent la propriété en plus de la présence de plusieurs milieux humides. Par ailleurs, la municipalité suspecte la présence de rainettes faux-grillon.

Le propriétaire s'explique

Pierre-Olivier Limoges a fait l’acquisition, en décembre dernier, de ces terres zonées agricoles pour 1,1 million de dollars.

Dans un communiqué transmis aux médias, il explique vouloir agrandir la superficie cultivable pour produire du foin, de l'ail et des vignes à raisin. « Il s’agit d’un projet de retraite et d’un legs que je souhaite laisser à mes enfants », affirme-t-il.

Le propriétaire soutient avoir averti la municipalité dès le mois d'octobre de ses intentions de « défricher totalement la terre » et remblayer une partie. Il plaide que la municipalité lui a alors signifié qu'il n'avait pas besoin d'autorisation.

Par un revirement de situation inattendu, on apprend que le conseil municipal a adopté, en février 2021, deux nouveaux règlements visant spécifiquement à empêcher les travaux en question. Une citation de :Pierre-Olivier Limoges, propriétaire des Fermes Jules-Édouard

M. Limoges affirme que la municipalité ne l'a jamais informé de ces nouveaux règlements qui l'obligeaient à demander des autorisations pour les coupes d'arbres et le remblai.

De son côté, Sainte-Marthe affirme l'avoir prévenu. Le juge a retenu l'argument de la municipalité.

Avec la collaboration de Daniel Boily, Mathieu Bolduc et Vianney Leudière