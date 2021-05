Les enseignants du Manitoba se joignent à la Fédération du travail

Cette étape vient officialiser une relation qui existe depuis longtemps entre les deux syndicats, selon le président de la MTSSociété des enseignants manitobains , James Bedford.

Ce n'est certainement pas venu de nulle part , dit-il.

Environ 80 % des membres du syndicat des enseignants ont voté en faveur de ce partenariat lors de l’assemblée générale annuelle de la MTSSociété des enseignants manitobains , indique James Bedford.

Il s’agit de créer un esprit de solidarité avec les autres dans la province, ajoute-t-il. Nous faisons tous face à des défis semblables en ce moment, alors autant y faire face ensemble.

Les enseignants sont de plus en plus nombreux à éprouver de la frustration face à la façon dont ils sont traités par le gouvernement, un sentiment qui provient en partie de la gestion des écoles par la province pendant la pandémie, dit-il.

James Bedford est le président de la Société des enseignants du Manitoba, la MTS. Photo : Radio-Canada / Nelly Gonzalez

Nos membres constatent depuis quelques années que ce gouvernement ne les écoute pas, dit James Bedford. Les enseignants ont le sentiment que le maintien d’écoles sécuritaires repose presque en entier sur leurs épaules.

Quand vous sentez que vous portez le poids du monde, quelle est la meilleure chose à faire? Vous tentez de vous départir d’une partie de ce poids , ajoute James Bedford.

James Bedford précise que la MTSSociété des enseignants manitobains a toujours été un organisme non partisan, et que cela ne changera pas quand elle rejoindra les rangs de la Fédération du travail le 1er septembre.

S'unir contre des projets de loi

Le président de la Fédération du travail du Manitoba, Kevin Rebeck, se dit de son côté très heureux que les enseignants rejoignent son organisation.

Ils apportent à la fédération de 100 000 à 120 000 membres , dit-il.

C’est une augmentation importante de notre membriété, de travailleurs qui disent : nous pensons que notre voix est plus forte quand nous sommes unis.

Demander des comptes au gouvernement

Ce gouvernement joue un grand nombre de jeux, affirme Kevin Rebeck, et je pense que les syndicats doivent lui demander des comptes et montrer aux Manitobains ce qu’il fait et comment cela a un impact sur leurs familles.

Kevin Rebeck est le président de la Fédération du travail du Manitoba. Photo : Radio-Canada / Lyzaville Sale

Kevin Rebeck affirme que les syndicats doivent travailler ensemble pour faire pression contre des projets de loi qu’ils sont nombreux à dénoncer, dont le projet de loi 64 qui propose une restructuration en profondeur du système d’éducation, ou encore celui qui modifie la Loi sur les relations de travail et qui, selon Kevin Rebeck, permettrait aux employeurs de congédier plus facilement des travailleurs en grève.

Mais la Fédération de travail ne se substituera pas à la MTSSociété des enseignants manitobains quand il s’agit de gérer les enjeux liés aux écoles, dit-il.

Quand les enseignants auront officiellement rejoint la Fédération, ils pourront siéger aux différents comités et au conseil exécutif.

Kevin Rebeck mentionne qu’ils auront aussi le droit de vote et pourront contribuer à la direction et aux prises de position de la Fédération sur différents enjeux auxquels s'attelle le syndicat, tels que la sécurité au travail et la réduction de la pauvreté.

CBC/Radio-Canada a demandé des commentaires de la part de la province, mais n'a reçu aucune réponse au moment de la publication de ce texte.