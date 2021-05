Métro de Toronto : les stations entre St. Andrew et St. George fermées pour 10 jours

Les stations Museum, Queen's Park, St. Patrick et Osgoode seront fermées. Les stations St. George et St. Andrew seront ouvertes à la vente de tarifs. Dans ces stations, les clients pourront monter à bord de navettes ainsi que des bus et des tramways.

La fermeture permettra aux équipes de réparer le revêtement du tunnel, d'enlever de l'amiante, de remplacer des câbles électriques et de nettoyer les stations, a déclaré la Commission de transport de Toronto (CTT) dans un communiqué de presse.

Le PDG de CTTCommission de transport de Toronto , Rick Leary, a déclaré que l'agence de transport adoptait une approche différente de ses travaux de réparation et qu'il pensait qu'elle faisait des progrès significatifs .

Avec l'achèvement de cette série de fermetures, nous aurons accompli 18 mois de travail en trois semaines , a déclaré M. Leary dans le communiqué.

Les clients peuvent s'attendre à un service de navettes à toutes les 60 secondes. Il y aura des emplacements désignés de prise en charge et de dépose des navettes à l'extérieur de chaque gare, au niveau de la rue.

Avec les informations de CBC News