C’est un départ pour la saison de camping

Au camping Au Jardin de mon père situé à La Baie, les visiteurs étaient impatients de retrouver leur terrain.

Ça fait déjà presque un mois que la météo est de notre côté, les gens l'attendaient, ils nous appellent depuis maintenant le mois de janvier , révèle le directeur-général adjoint Contact Nature, Pierre-Luc Champagne.

Plusieurs campeurs étaient installés au camping Au jardin de mon père situé à La Baie. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Une superbe grosse saison qui s'en vient! En fait, la fin de semaine qui s'en vient et l'autre d'après sont déjà complètes pour les trois services. Une citation de :Pierre-Luc Champagne, directeur-général adjoint Contact Nature

La situation est similaire au Lac-Saint-Jean comme l’explique le président du conseil d'administration du centre de villégiature Dam-en-Terre, François Carrier.

Il nous reste des places de semaine mais pour les fins de semaine, peut-être un ou deux sites de temps en temps mais les terrains sont quand même assez réservés.

Mesures plus strictes qu'en 2020

Les règles sanitaires sont toutefois plus sévères que l'été dernier avec le port du masque obligatoire, le couvre-feu et l'interdiction des rassemblements privés.

Les deux différences majeures, c'est le couvre-feu et le port du masque quand on se dirige dans les blocs sanitaires quand on vient à l'accueil ou quand on vient à la salle communautaire. Avec le premier week-end, ce matin j'ai pris les renseignements puis les gens ont très bien collaboré parce que c'est un peu comme en ville , précise François Carrier.

Selon un reportage de Philippe L'Heureux.