Rimouski-Neigette dérougie un peu lundi

Les commerces non essentiels, les cinémas et les salons de soins esthétiques pourront notamment rouvrir leurs portes.

Les élèves du niveau secondaire pourront également retourner en classe et le couvre-feu sera repoussé à 21 h 30.

Plusieurs entreprises de Rimouski ont profité de la fin de semaine pour préparer leur commerce en vue de la réouverture.

Le propriétaire de Beaulieu Collections à Rimouski, Jean-Martin Beaulieu, est soulagé de ce début de retour à la normale.

L’année et demie qui vient de passer a été assez éprouvante, alors on a hâte d'ouvrir demain. [...] on s’est endettés énormément pour passer au travers de ça. On commence à voir la lumière au bout du tunnel , affirme le commerçant.

Jean-Martin Beaulieu est propriétaire du magasin Beaulieu à Rimouski. Photo : Radio-Canada / Alice Proulx

Le directeur général à la Chambre de commerce et de l’industrie de Rimouski-Neigette, Jonathan Laterreur, accueille cette bonne nouvelle avec enthousiasme, mais aussi avec prudence.

C’est une épée de Damoclès qu’on a au-dessus de la tête et on continue d’avoir très, très peur. On attend avec énormément d’intérêt les annonces du gouvernement concernant un plan de match pour la réouverture complète, vers l’automne, affirme M. Laterreur.

Jonathan Laterreur est directeur général de la Chambre de commerce et de l'industrie de Rimouski-Neigette (archives). Photo : Radio-Canada / Sandra Fillion

Rappelons qu’au Bas-Saint-Laurent, les MRC de La Mitis, de La Matapédia et de La Matanie sont déjà exemptées des mesures sanitaires d'urgence.

Par ailleurs, ces mesures restent toutefois en place dans les MRCMunicipalité régionale de comté du KRTBDésigne la région qui regroupe les MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup, de Témiscouata et des Basques. .

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil