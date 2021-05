Une grande corvée pour débuter la revalorisation de la grotte de Ville-Marie

La municipalité a acquis le site de la grotte il y a un an et souhaite maintenant donner une deuxième vie à cet endroit qui a accueilli de nombreux pèlerinages il y a des décennies.

Xavier Dessureault est un des plus jeunes participants de la grande corvée. Avec sa famille, il souhaite contribuer à éradiquer les détritus qui se sont accumulés un peu partout sur le site au cours des dernières années.

« On n’avait rien à faire aujourd’hui. Je voulais aider à enlever les déchets de la grotte », raconte-t-il.

La famille Dessureault a participé au nettoyage de la grotte. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Peu importe la saison, les Dessureault empruntent de façon régulière les sentiers de la grotte.

« On a été de très grands utilisateurs des sentiers de la grotte à l’hiver, à l’automne, même au printemps on est retournés. On trouve ça important de faire cette collecte de déchets là pour donner un coup de main. On est bien contente que la ville participe à la revalorisation de ce site », explique la mère de famille, Sabrina Riedel-Roy.

Un lieu empreint de souvenirs

À 81 ans, râteau en main, Mariette Cholette participe à la tâche. Elle souhaite contribuer à embellir ce lieu qui fait jaillir en elle plusieurs souvenirs.

« On venait au pèlerinage tous les ans. C’était sacré! On faisait un pique-nique en même temps. Là, je ne suis pas loin de la grotte, je viens souvent. J’aime ça venir visiter et prier un petit peu », confie-t-elle.

J'ai à cœur que ce soit beau et présentable pour les touristes et les gens des alentours Une citation de :Mariette Cholette

Thérèse Cardinal a aussi vécu l’époque où la grotte accueillait des centaines de personnes lors des fêtes religieuses. Enfant, elle participait d’ailleurs comme figurante dans le cadre du pageant religieux, notamment en 1954.

« C’était le lieu de rencontre des gens du Témiscamingue parce que dans mon jeune temps, les fêtes religieuses étaient fériées. Mon père qui était agriculteur, venait ici et rencontrait tous les cousins de la région et ils discutaient ensemble des récoltes. Ma mère faisait des sandwiches aux tomates et on faisait un pique-nique en attendant le chemin de croix l’après-midi », se remémore la dame.

La grotte de Ville-Marie Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Aujourd’hui, elle souhaite que le site puisse conserver son patrimoine.

« La grotte, c’est notre patrimoine, on l’a de tatouée dans le cœur. Ici j’aimerais que ça reste comme ça. Je me dis que les messes qu’on a connues ça ne reviendra pas. Mais qui sait, il va peut-être se créer un genre de spiritualité », croit Thérèse Cardinal.

La Ville de Ville-Marie a formé un comité qui travaille sur plusieurs phases pour la revitalisation du site.