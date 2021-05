Un projet n'attend pas l'autre à l'aéroport de Mont-Joli

Le passager patientant avant un vol Mont-Joli–Sept-Îles sur Québecair, il y a 45 ans, ne serait guère trop dépaysé s'il revenait s'asseoir sur un des sièges de l'aérogare aujourd'hui.

On est à l'étroit et il n'y a pas eu d'investissement notable dans le bâtiment depuis 1972 , soutient le président de la Régie et préfet de la MRC de La Mitis, Bruno Paradis.

En fait, si les lieux n'ont pas vraiment changé, le passager en question se sentirait cependant un peu plus à l'étroit. Agrandir de l'intérieur a ses limites , mentionne M. Paradis qui ajoute que le projet de 15 M $ est une nécessité.

On est de plus en plus à l'étroit dans l'aérogare de Mont-Joli. Photo : Radio-Canada

Les espaces communs sont de plus en plus limités, surtout depuis l'aménagement d'une seconde salle d'attente sécurisée. De plus, note le président de la Régie, il y a des entreprises qui veulent nous louer des locaux et on n'est pas en mesure de leur en louer.

Bruno Paradis, président de la Régie intermunicipale de l’aéroport régional de Mont-Joli (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

On parle ici d'entreprises qui achemineraient des produits vers les chantiers miniers du Nord, mais aussi pour l'expédition de produits régionaux vers les grands centres. On n'est pas en mesure de leur fournir des infrastructures à ce moment-ci , ajoute le préfet de La Mitis.

C'est sur ce terrain vague que sera aménagée une nouvelle section de l'aérogare qui va relier le bâtiment principal à celui de la tour de contrôle. Photo : Radio-Canada

La nouvel aérogare pourrait aussi servir de salle d'attente pour les passagers qui utiliseront le transport collectif.

On veut devenir le hub de l'est pour le transport Une citation de :Bruno Paradis, président de Régie intermunicipale de l'aéroport de Mont-Joli

La réfection de l'aérogare constitue le plus important projet depuis que la Régie formée des MRC de La Mitis, de la Matanie, de La Matapédia et de Rimouski-Neigette est propriétaire de l'aéroport.

Un projet pour la relance

Le projet a été déposé auprès de Développement économique Canada (DEC) dans le cadre de l'Initiative pour le transport aérien régional, qui permet de financer jusqu'à 90 % des coûts des travaux.

Le tarmac de l'aéroport de Mont-Joli. Photo : Radio-Canada

Ce programme est doté d’un budget total de 206 millions de dollars, dont 59,2 millions réservés pour le Québec. Mais il n'y a jamais assez de fonds pour tous les projets sur la table , lance la députée d'Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia, Kristina Michaud.

Kristina Michaud, députée bloquiste d'Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia (archives). Photo : Radio-Canada / François Gagnon

La députée bloquiste croit qu'Ottawa devra bonifier ce programme rapidement, comme il vient de le faire avec le Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires de Transports Canada, la semaine dernière.

Des travaux en accéléré

Puisque l'Initiative pour le transport aérien régional est un programme d'infrastructure mis en place pour relancer rapidement l'économie après la COVID-19, l'une des conditions pour obtenir l'argent est que les travaux soient terminés en mars 2022.

Pour sauver du temps précieux, Bruno Paradis explique que les administrateurs de l'aéroport ont décidé d'amorcer la phase préparatoire il y a quelques mois déjà, même si le financement n'est pas encore accordé.