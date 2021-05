COVID-19: baisse de 25 % des nouveaux cas en Estrie la semaine dernière

Au cours des sept derniers jours, 336 personnes ont été déclarées positives à la COVID-19, c'est 120 de moins que la semaine précédente.

En moyenne, 48 infections par jour ont été recensées, alors que l'un des critères pour passer en zone rouge est de maintenir une moyenne en dessous de 50 cas.

Avec cette diminution, la région est de retour au niveau qui prévalait à a fin avril, alors que près de 330 cas par semaine étaient enregistrés.

La porte-parole du CIUSSS de l'Estrie-CHUS se réjouit de cette diminution, mais invite les Estriens à demeurer rigoureux dans l’application des mesures.

L'objectif, c'est de maintenir les meilleures conditions possible pour que la tendance à la baisse se maintienne et que lorsque le gouvernement annonce les mesures de déconfinement, on puisse en faire partie.

Une citation de :Annie-Andrée Emond, porte-parole du CIUSSS de l'Estrie-CHUS