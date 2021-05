167 nouvelles infections à la COVID-19 et 1 décès de plus en Saskatchewan

Les autorités sanitaires de la Saskatchewan font état de 167 nouveaux cas et 1 décès supplémentaire en lien avec la COVID-19 dans leur bilan publié dimanche.

La mort annoncée dimanche est celle d'une personne octogénaire de la région de Saskatoon.

La province comptabilise 517 décès depuis le début de la pandémie.

Parmi les nouveaux cas détectés, 6 sont dans l'extrême nord-ouest, 1 dans l'extrême nord-est, 20 dans le nord-ouest, 16 dans le centre-nord, 54 à Saskatoon, 1 dans le centre-ouest, 6 dans le centre-est, 29 à Regina, 3 dans le sud-ouest, 11 dans le centre-sud et 14 dans le sud-est, pour un total de 44 531 infections depuis le début de la pandémie.

Selon les données de la santé publique, 41 932 personnes sont guéries de la COVID-19 et le nombre de cas actifs est de 2082.

À l'heure actuelle, 137 Saskatchewanais sont hospitalisés, dont 24 aux soins intensifs.

La province a réalisé 2827 tests de dépistage le 15 mai, ce qui porte à 822 565 le nombre de tests effectués depuis le début de la pandémie.

Vaccination

La province a administré 590 952 doses de vaccin, dont 18 995 samedi.

Le plus grand nombre de doses, soit 5805, a été administré à Regina. Saskatoon suit, avec 5796 doses.

À compter de 8 h lundi, les gens de 85 ans et plus et les personnes qui ont reçu leur première dose de vaccin avant le 15 février pourront fixer un rendez-vous pour obtenir leur deuxième dose.