L'examen oral est la deuxième étape, après l'examen écrit, pour acquérir un permis de pratique. En ce moment, les examens oraux pour les médecins en dernière année de résidence sont planifiés pour la fin mai jusqu'à la fin juin.

C'est beaucoup trop loin sur le calendrier, selon certains résidents, surtout face au nombre croissant de cas de COVID-19 au Canada.

Le Calgarien Jack Pang doit attendre jusqu'au 28 mai pour passer l'examen oral. Dans un contexte différent, la date pourrait sembler proche. Mais, le médecin résident qui doit d'ici là revoir ses notes à la tête totalement ailleurs.

Pour les deux prochaines semaines, au lieu d'étudier, je pourrais être en train d'aider et de travailler à temps plein pour appuyer ma juridiction. Une citation de :Jack Pang, résident en cinquième et dernière année

D'autres médecins résidents soulignent que l'examen leur inflige un stress supplémentaire dans une période déjà difficile pour le milieu de la santé.

Jack Pang est en cinquième et dernière année de résidence en santé publique à l'Université de Calgary. Photo : Radio-Canada

À la mi-avril, 1100 médecins et résidents ont signé une lettre envoyée au Collège royal de médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC), le principal organisateur des tests. La lettre réclamait l'annulation de cette épreuve.

À la fin avril, le collège a répondu qu'il irait de l’avant avec les examens oraux, ce qui a entraîné une vague de déception.

Une décision qui prolonge le fardeau

Selon la présidente de Médecins résidents du Canada (MRC), Esther Kim, la CRMCCCollège royal de médecins et chirurgiens du Canada a déclaré que les examens seront effectués de façon sécuritaire, virtuellement. Il y aura également suffisamment d’examinateurs de disponibles pour effectuer les tests oraux.

La seule exception à cette décision est l'annulation des examens oraux pour les résidents en médecine interne, en raison d'une pénurie d'examinateurs, soit la seule exception parmi 60 expertises qu'englobe le groupe des Médecins résidents du Canada.

En 2020, le CRMCCCollège royal de médecins et chirurgiens du Canada avait annulé les examens oraux en raison de l'arrivée soudaine de la pandémie. Un an plus tard, les médecins signataires lui demandent de faire preuve du même leadership et de la même souplesse durant une période où les données de COVID-19 sont pires qu'elles l'étaient l'an dernier.

D'après certains médecins, cette récente décision risque de prolonger un fardeau émotionnel chez les médecins de première ligne.

Avec des informations de Stephanie Dubois