Alexis Brunelle-Duceppe se présentera de nouveau dans Lac-Saint-Jean

Il vient de franchir une première étape en ce sens.

Sa cérémonie d'investiture à titre de candidat du Bloc québécois dans la circonscription de Lac-Saint-Jean a eu lieu dimanche. L'événement s'est tenu de manière virtuelle en présence notamment du chef bloquiste, Yves-François Blanchet.

M. Brunelle-Duceppe n'a pas eu d'opposition.

Ce dernier avait été élu pour la première fois en 2019. Il espère parvenir à l'emporter de nouveau à l'occasion des prochaines élections fédérales en misant notamment sur l'enthousiasme de ses partisans.

D'ailleurs, il les a remerciés chaleureusement en soulignant que sa formation avait cruellement besoin d'eux.