COVID-19 : 3 nouveaux cas recensés en Gaspésie

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie dénombre 3 cas supplémentaires de COVID-19 dimanche, pour un total de 56 cas actifs sur le territoire.

Les autorités régionales de santé publique font état de cinq nouvelles guérisons dans les dernières 24 heures. Le nombre de cas actifs de COVID-19 passe ainsi à 56.

Deux personnes sont toujours hospitalisées.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : Avignon : 425 cas (+1)

Bonaventure : 410 cas

Rocher-Percé : 472 cas

La Côte-de-Gaspé :495 cas (+1)

La Haute-Gaspésie : 91 cas (+1)

: Îles-de-la-Madeleine : 51 cas Source : CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie

Le bilan régional des décès liés au coronavirus s'établit toujours à 46, depuis mars 2020.

En tout, 1944 personnes ont contracté la COVID-19 depuis le début de la pandémie, selon le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux .

Campagne de vaccination en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

La campagne de vaccination se poursuit. 64 906 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrés jusqu'ici.

À l'échelle provinciale, ce sont 716 nouveaux cas et deux décès de plus dans les dernières 24 heures, pour un total de 7312 cas actifs dans la province. Le nombre de personnes hospitalisées et patients traités aux soins intensifs en raison du coronavirus ont tous deux baissé de un.