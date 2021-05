COVID-19 : 716 nouveaux cas et 2 décès de plus au Québec

Les autorités sanitaires ont indiqué dimanche que 716 nouveaux cas de COVID-19 et deux décès des suites de la maladie venaient s'ajouter au bilan de la pandémie au Québec.

Les deux décès sont survenus au cours des dernières 24 heures, et portent le bilan total à 11 034 morts de la COVID-19 depuis le printemps 2020.

Le nombre de personnes hospitalisées et patients traités aux soins intensifs en raison du coronavirus ont tous deux baissé de un. Pour l'heure, on dénombre 508 hospitalisations, dont 119 aux soins intensifs.

Sur les 972 éclosions actives recensées au Québec, 511 se trouvent dans les milieux de travail (52,6 %). Suivent le réseau scolaire et les milieux de vie et de soins, qui comptent respectivement 240 éclosions (24,7 %) et 87 éclosions (9 %).

Le nombre d'éclosions actives dénombrées dans les foyers de soins ont progressivement augmenté au cours des derniers jours.

L'évolution de la COVID-19 au Québec

Pour ce qui est des variants, le bilan de lundi permettra d'avoir une meilleure idée du taux de positivité de ceux-ci parmi les cas criblés. Selon les plus récentes données de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), 5894 cas de variants ont pu être confirmés grâce au séquençage.

La souche britannique demeure la plus recensée; elle représente plus de 88 % des cas de variants dans la province.

C'est dans le Bas-Saint-Laurent que le nombre de cas actifs est le plus élevé en regard de sa population. On y retrouve 395 cas actifs de la COVID-19, soit l'équivalent de 200,7 cas pour 100 000 habitants.

Chaudière-Appalaches se maintient aussi parmi les régions les plus touchées, avec 724 cas actifs (167,6 pour 100 000). Montréal et Laval lui succèdent dans ce triste palmarès : elles comptent respectivement 2324 cas (111,8 pour 100 000) et 497 cas (111,3 pour 100 000).

Où en est la campagne de vaccination?

Au cours des dernières 24 heures, 90 196 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées dans la province. À ce bilan s'ajoutent 2234 doses inoculées avant le 15 mai, mais qui n'avaient pas encore été compilées.

Un total de 4 323 040 doses ont été administrées depuis le début de la campagne de vaccination, en décembre dernier. Selon les données du ministère de la Santé, 47,5 % des Québécois ont reçu leur première dose, tandis que 2,9 % ont obtenu leur deuxième.