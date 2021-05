Un projet d'hébergement pour jeunes bloqué depuis 2018

L'Auberge du coeur Le Tournant, située au centre-ville de Montréal, n'attend que cela pour créer une trentaine d'unités où faire atterrir les jeunes sortis du système de protection de l'enfance à l'atteinte de la majorité.

Cet hébergement viendrait avec un accompagnement de jusqu'à quatre ans pour faciliter leur transition hors des centres jeunesse et leur éviter de se retrouver à la rue.

Il y a un trou de service à combler à ce stade de leur parcours, rappelle la Dre Anne-Chloé Bissonnette, vice-présidente du conseil d'administration de l'organisme.

Mais le projet, né en 2018, se heurte à des refus répétés, rapporte-t-elle, que ce soit du programme provincial AccèsLogis ou de l'Initiative pour la création rapide de logements du fédéral.

Depuis le début, on est paralysés par le financement , déplore la Dre Bissonnette, en entrevue téléphonique avec La Presse Canadienne.

Ce qui est vraiment surprenant là-dedans, c'est qu'on reçoit des appuis de toutes parts, du CIUSS, de plusieurs politiciens. On nous dit que notre projet est très bon et qu'on le garde en réserve, mais nous, pendant ce temps-là, nos jeunes, on n'a pas de place pour les accueillir.

Une citation de :la Dre Anne-Chloé Bissonnette, médecin et avocate