Manifestation d'appui à la Palestine sur fond d'affrontement au Proche-Orient

Ils ont réclamé notamment la libération des territoires palestiniens occupés, la fin des colonies juives de peuplement et une prise de position claire du gouvernement canadien.

Notre devoir, en tant qu'être humain et en tant que citoyen d'un pays qui se réclame des droits de l'Homme est de venir manifester et de dire notre désaccord au gouvernement qui reste silencieux , a affirmé Zineb Rahim, une des participantes au rassemblement.

Plusieurs brandissaient des pancartes qui réclamaient la fin de l'Apartheid . D'autres appelaient au boycottage d'Israël .

Des manifestants brandissent des drapeaux et des pancartes lors d'une manifestation de soutien à la Palestine. Photo : Radio-Canada

Selon les organisateurs, environ 5000 personnes avaient répondu à l'invitation. Le rassemblement a entravé la circulation automobile à l'intersection des rues Queen et Bay.

Une dizaine de manifestants pro-israéliens étaient aussi sur place, mais aucun incident n'a été rapporté.

Des manifestants avaient escaladé des structures de la place Nathan Phillips pour déployer un immense drapeau. Photo : Radio-Canada / Stella Dupuy

Au cours de la dernière semaine, le Hamas a tiré des centaines de roquettes sur des cibles israéliennes.

L'armée israélienne a lancé des frappes aériennes contre Gaza.

Au moins 8 Israéliens ont été tués et 145 Palestiniens, dont de nombreux enfants.

Plus tôt dans la journée, des manifestations d'appui aux Palestiniens ont eu lieu dans d'autres villes du monde et du pays dont Montréal et Ottawa.

D'après les informations de Stella Dupuy