3 écoles de la DSFM parmi celles qui devront fermer mardi

Le ministre de l’Éducation, Cliff Cullen, et le médecin hygiéniste en chef adjoint du Manitoba, Jazz Atwal, ont annoncé samedi le passage à l’apprentissage à distance pour un total de 30 écoles supplémentaires, situées dans les divisions scolaires de Garden Valley, Red River Valley et la DSFMDivision scolaire franco-manitobaine .

Pour les trois écoles de la DSFM DSFM concernées, cela représente de 650 à 700 élèves. Depuis mercredi, près de 3000 élèves francophones de Winnipeg suivent leurs cours en ligne.

Le directeur général de la DSFMDivision scolaire franco-manitobaine , Alain Laberge, affirme qu'il est un peu surpris par cette annonce. On s’y attendait quand ils l’ont annoncé pour Winnipeg et Brandon parce que les chiffres étaient en augmentation.

Il mentionne que, bien que similaire, le processus de passage à l’enseignement à distance diffère selon les écoles. On doit faire en fonction des capacités locales d’enseignement. Que ce soit à distance ou en présentiel, il nous faut des gens présents dans les écoles, et avec le nombre de cas en augmentation ça peut être difficile.

Selon Alain Laberge, il est important de diminuer rapidement le nombre de transmissions avant qu’il ne soit trop tard. Même si jusqu'à présent nous n’avons pas vu énormément de transmissions ou de personnes infectées dans ces écoles.

M. Laberge mise beaucoup sur la vaccination pour permettre aux élèves et au personnel de revenir sans crainte à l’école en présentiel. Plus tôt le personnel et les enfants peuvent être vaccinés, mieux c’est. Mais on est inquiet, car pour l'instant il semblerait que le nombre de nouveaux cas évolue plus rapidement que le nombre de vaccinations.