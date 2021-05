Les jeunes Manitobains sont enthousiastes à l’idée d’être vaccinés

Les adolescents de 12 ans et plus du Manitoba n'ont pas perdu de temps, vendredi, lorsqu'ils sont devenus admissibles à la vaccination contre la COVID-19. En quelques heures, les lignes téléphoniques étaient surchargées, et la plateforme de prise de rendez-vous éprouvait des difficultés techniques.

Ben McKenzie, 15 ans, a peut-être été le premier adolescent du Manitoba à se faire vacciner, après que l'âge minimum eut été abaissé. Il a immédiatement saisi sa chance.

Je voulais me faire vacciner le plus tôt possible et, apparemment, je suis le premier [de la clinique] , a-t-il déclaré dans le tumulte de la clinique de vaccination sans rendez-vous pour les Autochtones en milieu urbain, au centre Ma Mawi Wi Chi Itata, à Winnipeg.

Ben McKenzie veut être protégé contre la COVID-19 pour lui-même, pour sa famille et pour pouvoir rendre visite à sa grand-mère, qui est immunodéprimée, comme il l’a expliqué.

Les vaccins protègent la communauté

En vous faisant vacciner, vous protégez tous les membres de votre communauté, votre famille et les personnes âgées , a rappelé Ben.

Sa mère, Marion McKenzie, responsable des opérations au centre, a déclaré qu'il était émouvant de voir son fils recevoir son premier vaccin, administré par la responsable de l'équipe de coordination de la réponse à la pandémie dans les Premières Nations, Marcia Anderson.

En tant que parent, le sentiment de soulagement que vous ressentez est assez écrasant, a confié Mme McKenzie. On vous enlève vraiment ce poids des épaules dont vous ne soupçonniez pas l'existence.

À l'extérieur du centre, en début d'après-midi, Kingsley Dumas, 15 ans, et sa sœur Kadee, 16 ans, attendaient patiemment leur tour pour recevoir leur dose.

J'ai hâte de le recevoir, s’est enthousiasmée Kingsley. C'est plutôt génial que nous puissions l'avoir maintenant.

Aniel Ali a déclaré avoir pris rendez-vous pour ses enfants à Ma Mawi dès qu'il a entendu la nouvelle vendredi. À ses yeux, il ne sert à rien d’attendre pour prendre rendez-vous.

Pourquoi hésiter?, a dit M. Ali. Cela va être bénéfique pour eux, pour nous, pour la communauté et surtout pour la famille.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget? Consulter sous forme de texte Un tableau indiquant le nombre de doses de vaccin reçues et injectées au Manitoba.

Un nombre record de rendez-vous

La province a indiqué que 41 784 rendez-vous d’immunisation ont été pris vendredi, éclipsant le précédent record journalier de 26 000 réservations, établi mercredi à l’annonce de l’admissibilité de tous les Manitobains majeurs.

De nombreux témoignages sur les médias sociaux indiquent que certains parents ont attendu au téléphone pendant plus d'une heure, vendredi.

La province affirme que la grande majorité des rendez-vous pris un jour où les critères d'admissibilité sont élargis ont tendance à provenir du groupe démographique qui est maintenant admissible.

Environ 111 000 Manitobains âgés de 12 à 17 ans sont devenus admissibles vendredi, selon la province.

Alden Minuk, 12 ans, n'aime pas trop les aiguilles, mais cela ne l'empêchera pas de recevoir son vaccin. Photo : Radio-Canada / Darin Morash

Alden Minuk, 12 ans, a assuré qu'il surmonterait sa peur des aiguilles, ne serait-ce que pour cette fois, si sa vaccination pouvait contribuer à mettre fin à la pandémie.

Si ça me permet de voir des gens et faire des choses, alors pourquoi pas , a dit Alden.

Il s'ennuie de ses amis et des moments où ils se rassemblaient pour jouer à des jeux de société.

Sa mère, Susan Wingert, dit qu'elle n'a pas eu besoin de convaincre son fils de l'importance de la vaccination.

Son père est médecin. Alden sait donc à quel point les vaccins ont amélioré la santé générale, pas seulement avec la COVID, mais aussi avec la polio et toutes les autres maladies qui ont été éradiquées grâce aux vaccins , a déclaré Mme Wingert.

La famille de Susan Wingert envisage un voyage à Hawaï, dès que les restrictions sur les voyages seront levées et qu'il sera possible de le faire en toute sécurité. Le fait que son fils ait été vacciné rend ce rêve un peu plus réalisable.

Avec les informations de Ian Froese