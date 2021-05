Les affaires reprennent pour le rappeur Eman

On est dans les rares groupes qui ont eu l’occasion de tourner , lance Eman en parlant d’Alaclair ensemble. L’habitude d’enchaîner les prestations aux quatre coins de la province revient peu à peu. Au moins cinq dates sont confirmées pour le mois de juin. Le groupe a déjà plusieurs festivals de prévus pour l’été dont le Festival en chanson de Tadoussac et Le Festif! de Baie-Saint-Paul.

Alaclair est reconnu pour ses spectacles qui bougent autant sur scène que dans la foule. Que faire quand les spectateurs doivent rester assis? On a tout le temps adapté notre show , rassure Eman. Leur performance en mode COVID devient un peu plus théâtrale et laisse place à plus d’improvisation. Ça résonne bien dans le cadre d’une salle où les gens sont assis.

Eman a lancé un court album de six morceaux avec GENERICTM. Photo : Disques 7ième Ciel

Du rap plus posé

Eman a profité de cette période plus calme pour renouer avec une ancienne connaissance. Pour son plus récent album, Jefferson chief, sorti à la mi-avril, le rappeur s’est allié au DJ GENERICTM.

Il était DJ pour le groupe Andromaïck , explique-t-il. C’est un groupe dont j’écoutais la cassette vers la fin des années 90! C’est une influence pour moi dans le rap . GENERICTM a toujours continué à composer des rythmes, même si le hip-hop n’est pas son métier.

En raison de la pandémie, Eman s’est tourné vers une ambiance plus sombre, mais avec des textes lumineux.

On est loin des Club Soda remplis à faire des mosh pits! Je me suis gâté avec quelque chose qui est plus à écouter dans des écouteurs ou en marchant seul dehors. Une citation de :Eman

L’album est accompagné de cinq vidéo-clips en noir et blanc, inspirés du cinéma d’auteur.

La pandémie est loin d’avoir freiné l’élan créatif du MC. Ce dernier avait fait paraître l’album 1036 en juin 2020.