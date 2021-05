La police présente ses excuses après avoir menotté à tort un juge noir à la retraite

Selwyn Romilly, âgé de 81 ans, marchait autour du parc Stanley lorsque deux voitures de police et cinq agents se sont approchés de lui.

Ils m’ont dit avoir reçu une plainte à propos de quelqu’un qui correspondait à ma description. Avant de pouvoir dire quelque chose, ils m’ont demandé de mettre mes mains derrière le dos , dit M. Romilly.

Il leur a vite expliqué ce qu'il faisait sur le Seawall et les policiers lui ont enlevé les menottes au bout d’une minute, après avoir compris leur erreur.

Né à la Trinité dans les Antilles, Selwyn Romilly est le premier juge noir à être nommé à la Cour suprême de la Colombie-Britannique.

Je n’ai pas d’arme à feu. Je n’ai rien dans ma main ou sur moi. Et à 9 h 45, près de Third Beach, vous voyez un gars noir menotté et des gens qui passent à côté. C’est très gênant.

Une citation de :Selwyn Romilly, juge à la retraite