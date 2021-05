50 % des Manitobains adultes ont reçu au moins une dose de vaccin

Au Manitoba, la moitié des personnes de 18 ans et plus ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, annonce la ministre de la Santé et des Soins aux aînés, Heather Stefanson, dans un communiqué publié samedi.

La province se félicite d’avoir atteint ce jalon important de la plus large campagne de vaccination de son histoire .

Au fur et à mesure que le déploiement de cette campagne prendra de l'expansion, nous franchirons de plus en plus d’étapes comme celle-là , indique la ministre en remerciant les équipes de vaccination des supercliniques et des cliniques temporaires.

Jusqu’ici, 629 943 premières doses et doses de rappel ont été administrées et plus de 51 % des personnes âgées de 18 ans et plus ont reçu au moins une dose de vaccin.

Les Manitobains ont dû patiemment attendre leur tour , reconnaît la responsable du groupe de travail sur la campagne de vaccination, la Dre Joss Reimer, mais ils roulent maintenant leurs manches comme jamais auparavant , indique-t-elle dans le communiqué.

Nous sommes dans une course contre la montre entre le vaccin et les variants , rappelle-t-elle, en invitant les personnes qui n’ont pas encore reçu le vaccin à rejoindre les centaines de milliers d'autres qui ont choisi d’être vaccinés, qui sont vos êtres chers, vos voisins, vos leaders communautaires .

La province rappelle qu'il est possible de prendre rendez-vous :

dans une superclinique de Winnipeg (au centre des congrès RBC ou au complexe de soccer Leila), Brandon, Selkirk, Morden, Thompson, Dauphin, Steinbach et Gimli.

dans une des cinq cliniques destinées aux Autochtones, à Winnipeg (deux sites), Portage la Prairie, Brandon et Thompson, qui offrent aussi un accès plus facile aux personnes qui pourraient faire face à des barrières dans les autres cliniques.

des vaccins sont aussi administrés dans des cliniques temporaires dans les communautés ainsi que dans les Premières Nations réparties sur le territoire provincial, ainsi que dans des lieux d’habitation collective.

Le déploiement de la campagne devrait également s'accélérer au fur et à mesure de l’arrivée de prochaines doses de vaccin.

Plus tôt cette semaine, le Manitoba a annoncé que les jeunes de 12 ans et plus pouvaient désormais être vaccinés.

Les rendez-vous pour les deuxièmes doses débuteront le 22 mai.

La province a également annoncé 430 nouveaux cas et 4 décès en lien avec la COVID-19, samedi.

Pour freiner la propagation du virus, 27 écoles situées dans la vallée de la Rivière Rouge et gérées par les divisions scolaires Garden Valley, Red River Valley et Division scolaire franco-manitobaine seront placées en enseignement à distance dès mardi.