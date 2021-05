Ouverture des sentiers de vélo de montagne au mont Sutton

Au total on retrouve au mont Sutton une trentaine de sentiers de vélo, de calibres débutants à experts.

Aussi populaire pour les gens de l'Estrie que de la Montérégie, le vélo de montagne attire de plus en plus de visiteurs, explique Nadya Baron, directrice marketing du mont Sutton. Pour les nouveaux, il est possible d'y louer son équipement.

Même les familles ayant de jeunes enfants peuvent se balader dans les sentiers de type cross-country familial, dont le populaire sentier des lutins.

D'un autre côté, les plus téméraires peuvent s'aventurer dans les sentiers ardus. Plusieurs cyclistes du club de vélo de montagne Dalbix, de Sherbrooke, s'étaient d'ailleurs donné rendez-vous dès l'ouverture.

Le calibre dans le fond, ça nous permet de nous dépasser, de faire changement. Quand on vient ici, on peut s'améliorer et découvrir de nouvelles pistes , explique un membre du club Dalbix, Olivier Duchesne.

Les activités disponibles étant en pleine expansion, la direction du mont Sutton dit être à la recherche de personnel pour répondre à la demande. Dès le mois de juin, les visiteurs pourront d'ailleurs découvrir la tyrolienne géante. Mesurant 1400 mètres, ce sera la plus longue tyrolienne des Cantons-de-l’Est.