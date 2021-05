Une 12e saison pour Vélo Cité Rouyn-Noranda

Des vélos seront disponibles gratuitement pour des emprunts de deux heures les 22 et 23 mai. À partir du 29 mai, la location sera possible tous les jours de la semaine.

L’organisme possède plus d’une trentaine de bicyclettes, dont trois vélos à assistance électrique, des tandems et des remorques pour enfants.

Afin de respecter les consignes de la Santé publique, de nombreuses mesures sanitaires seront mises en place pour assurer la sécurité des usagers.

Ça implique qu’après chaque utilisation de vélo, il faut absolument tout désinfecter, ce qui est assez long. Il faut limiter les rapports entre les préposés et les usagers. Il faut aider dans l’ajustement des vélos, mais avec le port du masque et la désinfection des mains , précise le président de Vélo Cité Rouyn-Noranda, Michel Lessard.

Un sport qui gagne en popularité

L’été dernier, malgré une saison qui a commencé à la mi-juin, près de 3700 prêts ont été enregistrés.

Michel Lessard constate d’ailleurs un véritable engouement pour ce sport.

On l’a sentie de deux façons. D’une part, on avait beaucoup de nouveaux visiteurs, de nouveaux usagers, des gens de l’extérieur de la région également. Ce qu’on peut applaudir aussi, c’est la quantité de gens qui étaient des réguliers par les années passées et qui maintenant se sont acheté des vélos , se réjouit-il.

La location de kayaks, canots et pédalos sur le lac Osisko demeure impossible en raison de la pandémie et des restrictions imposées par la location de ces équipements nautiques.

Vélo Cité invite la population à devenir membre de l’organisme pour obtenir davantage de privilèges.