5 nouveaux cas de COVID-19 signalés samedi à Terre-Neuve-et-Labrador

Elles ont toutes contracté le virus lors de déplacements au Canada.

Quatre des nouveaux cas se situent dans la région est de la province et un dans la région centrale.

Un nouveau cas présumé positif est aussi signalé dans la région ouest de la province, où une éclosion a récemment eu lieu dans la vallée de Codroy.

Huit personnes atteintes du virus se trouvent dans cette région et trois d'entre elles sont liées à l’école Belanger Memorial, à Doyles, indique le gouvernement provincial, samedi.

Il y a 78 cas actifs de COVID-19 connus des autorités médicales de Terre-Neuve-et-Labrador

La province enregistre 13 rétablissements depuis hier.

Exigences de dépistage pour les voyageurs

Depuis minuit, toutes les personnes âgées de 5 ans et plus doivent passer un test de dépistage, et ce, même si elles sont en isolement depuis leur retour de voyage.

Un avion de ligne. Photo : Getty Images / sharply_done

Les voyageurs asymptomatiques qui peuvent s’isoler complètement doivent passer un seul test de dépistage à la 11e, 12e ou 13e journée de leur quarantaine.

Ceux qui ne peuvent pas s’isoler complètement doivent pour leur part effectuer deux tests de dépistage, l’un à leur arrivée dans la province et le second à la fin de leur période d’isolement.

Cela s’applique aux voyageurs qui s’isolent dans une maison où vivent d’autres personnes, et/ou il n’y a pas de chambre à coucher ou de salle de bain séparée. Dans ces cas, toute la maisonnée doit s’auto-isoler , a précisé plus tôt cette semaine la docteure Janice Fitzgerald, médecin hygiéniste en chef de Terre-Neuve-et-Labrador.