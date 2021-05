7 nouveaux cas de COVID-19 et record de vaccinations au Nouveau-Brunswick

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick signale samedi la découverte de sept nouveaux cas de COVID-19, et confirme le rétablissement de 10 autres personnes qui avaient contracté cette maladie pulmonaire.

Le nombre de cas actifs de COVID-19 connus des responsables de santé publique de la province est passé de 116 à 113.

Il y a maintenant 11 Néo-Brunswickois atteints de cette maladie qui sont hospitalisés, un de plus que la veille. Sept d’entre eux sont au Nouveau-Brunswick, dont deux qui sont traités aux soins intensifs. Les quatres autres sont hospitalisés dans une autre province.

Des sept nouveaux cas annoncés samedi, deux sont ceux de résidents du Nouveau-Brunswick présentement en isolement dans une autre province, spécifie la santé publique.

Quatre des résultats positifs nouvellement confirmés sont chez des gens de la région de Fredericton, deux de la région de Saint-Jean et un de la région de Bathurst.

Trois de ces cas sont liés à des voyages. Les quatre autres résultats positifs ont été obtenus par des personnes considérées comme des contacts de gens que l'on savait déjà atteints.

D’après la province, 1704 tests de dépistage ont été effectués au Nouveau-Brunswick dans la journée de vendredi.

Record de vaccinations en une journée

Selon le ministère de la Santé, un nombre record de doses de vaccin contre la COVID-19 a été administré dans la journée de vendredi.

Ce sont 11 535 personnes qui ont été vaccinées le 14 mai.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Cas de COVID-19 à l’hôtel Delta de Fredericton

Des représentants du gouvernement provincial et de la Croix-Rouge se rencontrent en fin de semaine pour évaluer la situation à l’hôtel Delta de Fredericton.

Un nombre croissant de cas de COVID-19 est signalé dans cet établissement, qui est l’un de ceux que le gouvernement provincial désigne pour l’isolement obligatoire des personnes qui franchissent les frontières du Nouveau-Brunswick.

Selon le gouvernement, on recensait vendredi au moins 15 cas de COVID-19 liés à cet hôtel, dont au moins un travailleur. Plusieurs avis d’exposition ont été émis et on encourageait les employés à passer des tests de dépistage.

L'hôtel Delta de Fredericton est l'un des hôtels que le gouvernement provincial désigne pour l’isolement obligatoire des personnes qui entrent au Nouveau-Brunswick. Photo : CBC / Shane Fowler

Bill Lawlor, directeur provincial à la Croix-Rouge, qui supervise la quarantaine aux hôtels désignés par le gouvernement, a déclaré que l’organisme et le ministère de la Santé discuteront de la voie à suivre pour rendre les choses plus sécuritaires à l’hôtel.

Vendredi, 230 personnes, dont quatre enfants, passaient leur quarantaine au Delta de Fredericton.