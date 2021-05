Quatre tendances pour inspirer votre aménagement paysager

Alors que l’été est à nos portes et que la pandémie limite encore les activités extérieures qu’il est possible de faire, nombreux sont ceux qui passeront un peu plus de temps dans leur cour intérieure cet été. Voici des idées d'aménagement pour profiter de son jardin en ville.

Si vous ne pouvez sortir de la ville, vous pouvez au moins créer un îlot de tranquillité dans votre cour arrière , dit ainsi Kristi Liske, de l’entreprise Classic Landscape située à Regina.

Michael Blain, de YXE Landscaping à Saskatoon, suggère de s’inspirer de qu’on trouve sur Pinterest ou d’éplucher les catalogues des centres de jardinage locaux.

Commencer par planifier et dessiner ce qu’on veut est un bon investissement , rappelle-t-il.

Ça peut prendre un peu de temps, mais ça en vaut la peine puisque ça permet d’obtenir un bel environnement qui n’a pas l’air bizarrement improvisé, ajoute-t-il.

Ces deux experts en aménagement paysager partagent des tendances de l’heure qui pourraient servir de sources d’inspiration.

1. Le xéropaysagisme ou paysagisme naturel

Le xéropaysagisme emploie des plantes natives qui s’épanouissent dans le climat et l’environnement d'où ils proviennent. Photo : Gracieuseté The Classic Landscape

L’emploi de plantes natives qui s’épanouissent dans leur climat et leur environnement permet de réduire la quantité d’eau, les coûts d’entretien et le stress, explique Kristi Liske.

On peut utiliser différents types de roches pour créer de jolies courbes et ajouter des plantes pour adoucir l’effet un peu brut des roches , dit-elle.

Michael Blain note que le xéropaysagisme fonctionne bien en tandem avec un couvre-sol qui complète la structure de la maison.

Il faut, dit-il, commencer par voir quelles plantes s'adapteront bien à l’espace. Certaines poussent mieux dans un jardin ombragé et d’autres fleurissent mieux dans un jardin orienté vers le sud. Dans tous les cas, il faut comprendre comment le soleil tombe sur les différentes parties de sa propriété et faire ses recherches en conséquence, selon l’expert.

2. C’est artificiel? Pas de problème!

Le gazon artifciel est une solution qui demande peu d'entretien. Photo : Gracieuseté The Classic Landscape

Michael Blain note que la demande de gazon artificiel a augmenté au cours des dernières années. Investir dans le gazon artificiel pour le devant de la maison peut se révéler un choix payant qui permet aussi d'économiser du temps , dit-il.

Le gazon artificiel est la solution idéale pour obtenir une cour qui demande peu d'entretien sans sacrifier la couleur verte de l’herbe. Kristi Liske ajoute que le gazon artificiel s'apparente au gazon naturel, mais qu’il ne virera pas au jaune et ne s’affadira pas entre les saisons.

S’il est installé correctement, il permet d’obtenir une cour parfaite sans autre effort que l’investissement initial , dit Michael Blain.

3. Un foyer extérieur

Les foyers extérieurs regagnent en popularité avec la pandémie qui limte les places de camping. Photo : Gracieuseté YXE Landscaping

Les patios et les foyers font un retour, avance Kristi Liske. Les gens ne peuvent pas voyager et c’est difficile d’obtenir des places de camping, alors ils décident de créer, chez eux, un endroit qui leur donne cette impression de camper, et un patio avec foyer est idéal.

Plusieurs fabricants expliquent, en ligne, comment installer leurs produits pour créer un patio avec feu de camp, ajoute Michael Blain. Il conseille de choisir des matériaux de qualité supérieure pour une plus grande longévité, mais indique qu’il est aussi possible de trouver à plus petit prix des briques ou du pavé sur des sites comme kijiji ou Facebook Marketplace.

4. Recycler et revaloriser

Michael Blain explique qu'un de ses clients a planté des fleurs dans de vieux pneus. Photo : YXE Landscaping

Pourquoi ne pas donner une nouvelle vie à des objets du quotidien?

On peut ainsi créer une bordure de parterre de fleurs avec des cailloux, utiliser de vieilles planches ou des troncs d'arbres coupés pour en faire des bancs autour du feu de camp, repeindre de vieux contenants pour y planter des fleurs.

Un de mes clients a utilisé de vieux pneus pour y planter des fleurs , raconte Michael Blain. Les endroits où on trouve des produits d'occasion peuvent donner des idées, dit-il. Soyez créatifs et utilisez ce que vous avez à votre disposition , dit-il.

Avec les informations de Naomi Hansen, CBC (la version originale du texte de CBC a été publiée en mai 2020)