Regroupement de deux étages de l’hôpital de Matane, faute de personnel

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent indique toutefois que les services du 5e étage seront transférés au 4e étage au cours de cette période de quatre mois.

Ainsi, les travailleurs et usagers de ces deux étages seront regroupés sur un même palier pour la durée des vacances estivales afin de solutionner des enjeux de main-d’œuvre , indique le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent par voie de communiqué.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ajoute qu’il n’y aura aucune fermeture de lits et que les patients seront hospitalisés au 4e étage.

Le Centre de services précise également que ces deux étages sont déjà fusionnés en un même centre d’activités depuis quelques années et qu’ils sont utilisés pour l’obstétrique, la médecine générale et l’hospitalisation courte durée de patients en chirurgie.

Selon le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , cet ajustement temporaire permettra au personnel une plus grande efficacité et de simplifier les activités pendant cette période de vacances estivales.

L’organisation souligne que les membres du personnel concernés ont été avisés cette semaine.

Arrêts de service à répétition

Les fermetures temporaires de départements liées au manque de personnel sont nombreuses depuis quelques années à l’hôpital de Matane

Le service d’obstétrique est actuellement fermé pour une période de cinq jours, un scénario qui s’est déjà produit en mars et en février.

En février 2020, le bloc opératoire de l’hôpital a fermé ses portes durant une semaine.

Entre le 9 juin et le 31 août 2019, le CISSS du Bas-Saint-Laurent avait pris la décision de fermer des lits pour pallier la pénurie de personnel. Six lits de l'unité multiclientèle étaient alors inaccessibles.

En 2016, le département de la chirurgie n’avait pu recevoir de patients durant le temps des Fêtes.

En juin 1996, 5000 manifestants étaient descendus dans les rues de Matane pour sauver l’hôpital menacé par des compressions budgétaires.

Plus de détails à venir