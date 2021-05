Incendies de forêt : des renforts de Roberval dépêchés au Manitoba

Plus de 20 membres du personnel de la SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu font partie du contingent, dont trois pompiers forestiers et un officier en santé et sécurité provenant de la base de Roberval.

Des avions-citernes ont aussi été envoyés dans cette province des Prairies où d'importants incendies de forêt brûlent à l'heure actuelle.

Selon le coordonnateur à la prévention et aux communications de la Société de protection des forêts contre le feu, Stéphane Caron, le Québec peut se permettre de prêter certaines de ses ressources, car la province connaît une accalmie relative.