Des pompiers forestiers de l’Outaouais en route pour le Manitoba

Ils vont prêter main-forte à leurs collègues manitobains, qui sont aux prises avec plusieurs feux de forêt.

Ces trois travailleurs se joignent à un déploiement chapeauté par la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU). En tout, 20 pompiers forestiers et un représentant d’agence y participent. Deux avions-citernes ainsi qu’un aéropointeur et son avion, en plus de leurs équipages respectifs, ont quitté plus tôt cette semaine.

L’avion des pompiers forestiers devait quitter Québec ce matin, à 10 h 30, et faire escale à Ottawa avant d’atterrir au Manitoba.