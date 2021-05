Helena Deland et Ouri en formule épurée aux Salons acoustiques

Les Salons acoustiques de La Chapelle Scènes contemporaines sont de retour pour une 3e édition. Cette série de concerts est l’occasion pour les mélomanes d’entendre des artistes dans une formule dépouillée, sans micros et sans amplification, mais avec une intimité décuplée. Et cette année, il s’agit d’un des rares événements à se tenir en présentiel seulement.

Après le passage hier du duo Dany/Julie, un projet collaboratif entre Dany Placard et Julie Doiron, l’événement se poursuit jusqu’à dimanche au Théâtre La Chapelle, situé sur la rue St-Dominique à Montréal.

Samedi, à partir de 19 h, le musicien Michael Feuerstack présentera les pièces de son plus récent album Harmonize the Moon. Le temps de quelques chansons, il sera rejoint sur scène par Laura Sprengelmeyer, chanteuse et musicienne qui évolue sous le nom de scène Little Scream.

Par la suite, c’est Erika Angell qui investira la scène. La chanteuse d’origine suédoise et d’adoption montréalaise est surtout connue par l’entremise du duo Thus Owls, qu’elle forme avec son mari Simon Angell. Samedi, elle sera accompagnée de la batteuse Mili Hong pour livrer une performance laissant place à l’improvisation libre.

Dimanche, Helena Deland présentera pour la première fois devant public les compositions de son premier album, Someone New, petit bijou pop lancé en octobre 2020 après que la Vancouvéroise d’origine, qui vit à Montréal depuis plusieurs années, a fait paraître cinq microalbums en quatre ans.

S’accompagnant au piano ou à la guitare, la musicienne offrira une version dépouillée de ses chansons. Elle sera accompagnée par Ouri, une DJ et multi-instrumentiste montréalaise qui souhaite explorer un son plus organique après plusieurs sorties marquées par l’électro. Les deux femmes ont récemment collaboré pour quelques chansons lancées en duo, sous le nom Hildegard.

Ouri profitera de son passage sur scène avec Helena Deland pour sortir l’un de ses instruments de prédilection, la harpe. Les deux artistes se produiront à deux reprises dimanche, une première fois à 14 h et une deuxième à 16 h.