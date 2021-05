COVID-19 : l'Ontario recense 2584 nouveaux cas et 24 morts de plus

Le nombre de nouveaux cas de coronavirus en Ontario est sous la barre des 3000 pour le sixième jour de suite. La province a aussi établi un record de vaccination, avec plus de 150 000 doses administrées vendredi.

Santé publique Ontario confirme 2584 nouvelles infections et 24 décès de plus samedi.

Il y a 689 nouveaux cas à Toronto, 584 dans la région de Peel, 252 dans la région de York, 157 dans la région de Durham, 115 à Hamilton et 108 à Ottawa.

Depuis le début de la pandémie, l'Ontario a recensé 507 117 cas de COVID-19. Le bilan des décès est de 8455.

Hospitalisations

Le nombre d'hospitalisations a continué de baisser, samedi, pour atteindre 1546.

785 patients atteints de la COVID-19 se trouvent actuellement aux soins intensifs — c'est légèrement plus que la veille.

La province dénombre 27 566 cas actifs, soit 503 de moins que la veille. Dans les dernières 24 heures, 3063 personnes se sont rétablies de la maladie.

Vaccination

Au cours des dernières 24 heures, l'Ontario a administré 154 104 doses de vaccin. Il s'agit d'un nouveau record qui bat celui établi le 7 mai. C'est la première fois que la province administre plus de 150 000 doses en un seul jour.

Environ 52,9 % des personnes âgées de 16 ans et plus en Ontario ont reçu au moins une première dose. Ces 6,5 millions d’Ontariens représentent un peu plus de 44 % de la population totale de la province.

Pas moins de 422 960 Ontariens ont reçu les deux doses nécessaires pour une immunisation complète.

Toronto comptera près de 50 cliniques de vaccination actives cette fin de semaine.

De leur côté, les équipes de vaccination mobiles de la Ville comptent inoculer presque 20 000 personnes âgées de 18 ans et plus dans les cliniques éphémères suivantes :

Musée Aga Khan (M4H, M3C)

Birchmount Park Collegiate Institute (M1M, M1L, M1K, M1J)

École publique de Brookside (tous les points chauds de Scarborough)

École publique junior Burrows Hall (M1B, M1X)

Centre canadien de soins de santé pour les réfugiés et les immigrants (M1P, M1W, M1M, M1S, M1T)

Gursikh Sabha Canada (M1V)

Zoo de Toronto (tous les points chauds de Scarborough)

Hub communautaire de Thorncliffe Park (M4H, M3C, M3A)

Dépistage

Environ 42 320 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures — c’est moins que les quelque 44 000 de la veille.

Les laboratoires affiliés à la province peuvent analyser 70 000 échantillons par jour.

Le taux de positivité des tests est de 6,2 %.