Les bicyclettes de retour sur la Véloroute des Bleuets

Je roule en manches courtes, en cuissard court un 15 mai! , se réjouit un amateur de vélo rencontré sur le circuit.

En moyenne, 250 000 utilisateurs circulent sur la Véloroute des Bleuets sur une base annuelle.

Le directeur général de la Véloroute des Bleuets s'attend à un achalandage record pour un deuxième été d'affilée.

L'année 2020 a été l'année de tous les records : 270 000 usagers, indique David Lecointre. On n'avait jamais vu ça et on prévoit, si la tendance se maintient, un été encore plus achalandé.

Toutefois, cette popularité amène son lot de désagréments, selon David Lecointre. Dans la MRC Maria-Chapdelaine, une section a été vandalisée dans les derniers jours.

Les éléments de vandalisme on les regrette et on les condamne. Cet argent qui est dépensé, c'est l'argent des citoyens, l'argent de la population et c'est des éléments de sécurité qu'on dégrade , précise-t-il.

Des kilomètres en plus

Le circuit de 256 kilomètres permet de découvrir une quinzaine de municipalités. Une nouvelle section est disponible dans le secteur de Saint-Gédéon dans le Parc national de la Pointe-Taillon. Il y a également une nouvelle portion au nord d'Alma à Saint-Coeur-de-Marie qui permet d'éviter une portion de la route 169.

Il est à noter qu'en ce début de saison, plusieurs tronçons de la Véloroute des Bleuets font l'objet de travaux notamment à Alma, à Roberval, à Saint-Félicien et à Saint-Prime.

Selon un reportage de Philippe L'Heureux.