Un nombre record de vaccins arrivent au pays

La moitié des adultes canadiens ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 selon un message publié par Justin Trudeau, vendredi soir.

On a distribué plus de 20 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 au pays, et plus de 50 % des adultes ont reçu au moins une dose. C'est une bonne nouvelle, mais ce chiffre doit être encore plus haut, et on va livrer d'autres vaccins pour y arriver , a écrit le premier ministre.

Justin Trudeau a également indiqué que le Canada recevra la semaine prochaine 3,4 millions de doses du vaccin Pfizer, dont 1,4 million avant le délai prévu.

Si on les ajoute à la cargaison de Moderna qui est en route, on recevra un record de 4,5 millions de doses de vaccins seulement la semaine prochaine , a précisé le premier ministre.

La plupart des Canadiens vaccinés ont reçu le vaccin de Pfizer-BioNTech.

Selon les données du gouvernement fédéral, en date du 8 mai, 26 % des Canadiens avaient obtenu au moins une dose du Pfizer, 7 % du vaccin de Moderna et 6 % du vaccin AstraZeneca ou COVISHIELD.

En date du 8 mai, aucun Canadien n'avait reçu le vaccin à dose unique fabriqué par la pharmaceutique américaine Johnson & Johnson.