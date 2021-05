Cette quinzième journée de la francophonie yukonnaise se fêtera sur la plage. La thématique est la bienvenue, selon la directrice de l'Association franco-yukonnaise (AFY), Isabelle Salesse. Après 14 mois de pandémie, rêver de sable et de chaleur, je pense que ça pourrait convenir à bien du monde.

Divers événements, spectacles et activités sont proposés par l’ AFYAssociation franco-yukonnaise et il est possible de s’inscrire en ligne  (Nouvelle fenêtre) .

Que ceux qui prendraient un peu plus de temps que prévu pour réaliser leur château de sable sans sable, l’une des activités proposées, ne s'inquiètent pas : ils pourront se connecter, même en retard, et assister aux événements en cours de diffusion.

Le succès d’un cercle vertueux

Les anniversaires sont aussi une occasion de faire le bilan et cette communauté est un exemple pour les autres provinces , selon le ministre responsable de la Direction des services en français, John Streicker.

Le Yukon a le troisième plus haut taux de bilinguisme au pays après le Québec et le Nouveau-Brunswick , rappelle-t-il, avec 14 % de sa population pouvant s’exprimer dans les deux langues officielles.

Le Yukon fait rêver et attire beaucoup de monde, mais selon le ministre, pour les francophones qui viennent découvrir le territoire, c’est la communauté vibrante qu’est la francophonie qui les fait rester.

Isabelle Salesse est du même avis. Elle explique que c’est aussi le fruit de la capacité de la communauté d’accueillir les francophones grâce à des institutions comme la garderie, l’école .

Elle affirme que l’engagement du gouvernement pour augmenter l’accès aux services en français fait aussi partie de l’équation pour une communauté attirante et dynamique qu’on ne quitte plus autant qu’avant .

La francophonie yukonnaise compte aujourd'hui plusieurs générations. Toute cette énergie là, fait que notre communauté grandit et devient de plus en plus forte , note Isabelle Salesse. C’est d’ailleurs pourquoi un des nouveaux dossiers importants est celui des services aux aînés francophones, affirme la directrice de l’ AFYAssociation franco-yukonnaise .

Au début, les gens ont travaillé très très fort, ont dû aller en cour et se bagarrer pour prendre leur place. Je pense que, maintenant, on a notre place et c’est à nous de travailler correctement pour conserver cette place. Une citation de :Isabelle Salesse, directrice, AFY

Plus un combat, mais une collaboration

Pour l’avenir, elle explique que l’AFY veut continuer [à travailler] sur tous les fronts parce que tous les acquis peuvent disparaître du jour au lendemain si on n'est pas vigilants .

De son côté, le ministre John Streicker concède que tout n’est pas parfait aujourd’hui, mais estime que l’avenir s’annonce bien grâce à de nouveaux financements.

Vingt-huit millions de dollars sur 5 ans, c’est une très bonne chose pour le Yukon , déclare-t-il. Je pense qu’il faut améliorer l’accès à l'information et aux services en français dans la santé, l’éducation, la justice et il y a une opportunité grâce à la nouvelle entente avec le gouvernement du Canada.

Le ministre responsable de la Direction des services en français, John Streicker, la députée Yvonne Clarke (Parti du Yukon) et la leader du NPD du Yukon, Kate White, ont rendu hommage à la francophonie le 13 mai 2021 à l'Assemblée législative du Yukon. Photo : capture / page Facebook de l'Assemblée législative du Yukon

Les trois partis politiques du Yukon ont rendu hommage à la communauté francophone jeudi à l'Assemblée législative en amont de la journée de la francophonie.

On est de plus en plus présents, de plus en plus visibles , se félicite Isabelle Salesse.