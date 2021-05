COVID-19 : Que peut-on faire (et ne pas faire) après une 1re dose de vaccin?

Entrevue avec le Dr Jérôme Leis, chef de la prévention et du contrôle des infections de l'hôpital Sunnybrook à Toronto. Les réponses et les questions ont été raccourcies par souci de clarté.

Le Dr Jérôme Leis, chef de la prévention et du contrôle des infections de l'hôpital Sunnybrook, à Toronto. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Q : Je me fais vacciner ce soir, qu’est-ce que ça change concrètement pour moi demain?

R : C’est une très bonne nouvelle, vous pouvez vous réjouir à l’idée qu’en vous faisant vacciner vous contribuez à la lutte contre la COVID-19, c’est vraiment la vaccination qui va éventuellement nous faire sortir de cette pandémie. Mais c’est sûr qu’à court terme, ça ne change pas grand-chose dans votre vie de tous les jours. On est en plein milieu d’une troisième vague, notamment à Toronto, avec un ordre de rester à la maison en place jusqu’à début juin. Même si une personne a reçu sa première dose, les mêmes mesures sanitaires s’imposent.

Q : Il y a une certaine immunité qui va se développer après la première dose. Est-ce qu’il y a une différence entre les vaccins AstraZeneca, Moderna et Pfizer?

R : Il n’y a vraiment pas beaucoup de différence entre les différents vaccins, la protection maximale de la première dose en général est atteinte au bout de trois semaines.

Q : Après ces trois semaines, est-ce que je peux faire un câlin à un proche par exemple, ou recevoir des gens dans mon jardin pour faire un barbecue?

R : Les mesures sanitaires sont très strictes en ce moment, il n’y a pas d’exception malheureusement, les foyers ne sont pas supposés se rassembler entre eux. Il y a un ordre de rester à la maison. Les exceptions pour sortir dehors c’est pour faire de l'exercice et pour le travail essentiel. Mais ça, ça va changer. Après le mois de juin, je pense qu’on va déconfiner peu à peu.

Q : Si on ne parle seulement que de transmission de virus, et qu’on met de côté les restrictions sanitaires, est-ce que la première dose nous protège un peu plus que si on n’avait pas eu de vaccin?

R : C’est sûr que le vaccin diminue les risques de transmission. Ça diminue le risque pour vous de développer des symptômes et des symptômes sévères, ça diminue votre risque d’être hospitalisé si vous êtes infecté, et ça réduit en plus le risque de transmission envers vos proches. Ce bénéfice est encore plus important après deux doses. Après une dose, il y a encore un risque de transmission qui existe.

Q : Combien de temps après la deuxième dose peut-on se sentir plus libre dans notre façon de vivre?

R : On considère une personne comme étant complètement vaccinée deux semaines après qu’elle a reçu sa deuxième dose. Deux semaines après la deuxième dose, on sait qu’on a maintenant une protection maximale, et c’est dans ce contexte, je pense, qu’on aura des recommandations qui permettront à ces personnes d’avoir plus de liberté.

Q : Est-ce qu’on sait présentement quel type de vaccin pourra être donné en deuxième dose aux personnes ayant reçu le vaccin d’AstraZeneca? Ou est-ce qu’une deuxième dose pourrait provenir d’un différent vaccin que la première dose?

R : En ce moment on attend les résultats d’un essai clinique très important en Angleterre où ils ont étudié différents vaccins en combinaison. Pour ceux qui ont reçu AstraZeneca par exemple, est-ce qu’il pourront recevoir Pfizer ou Moderna en deuxième dose? On aura cette réponse dans les prochaines semaines. On sait déjà que c’est sécuritaire de changer de vaccin, mais on ne connaît pas encore l’efficacité. Est-ce que ça peut nuire à la réponse immunitaire, est-ce qu’elle sera semblable ou encore meilleure, ça reste à voir. Pour l’instant la recommandation c’est que les gens reçoivent une deuxième dose du même vaccin, mais j’imagine que cette recommandation pourrait changer.

Q : Donc on doit attendre deux semaines après la deuxième dose et après on peut aller danser dans les bars?

R : (Rires) Pas tout à fait. On verra pour les bars et les restaurants, on va y aller tout doucement, mais c’est certain, une fois que les gens sont complètement vaccinés, ces gens pourront se rassembler, sans masque, avec des amis si tout le monde est vacciné. Je pense qu’on va continuer à porter des masques dans les endroits publics parce qu’on ne peut pas savoir qui est vacciné et qui ne l’est pas donc il faut avoir des mesures standardisées, mais de façon générale, oui, les gens pourront reprendre leur vie un peu plus normale.

Q : Qu’est-ce que vous voulez dire aux gens qui ont reçu une première dose et qui se sentent plus protégés et peuvent éventuellement se montrer plus laxiste en ce qui concerne le respect des règles sanitaires?

R : D’abord merci, d’avoir reçu votre première dose, vous contribuez à la lutte contre la COVID-19, vous avez fait votre part, vous êtes la première étape pour être mieux protégé et pour mieux protéger les autres. Mais c’est pas la fin, on sait que le risque de transmission n’est pas zéro : on peut mettre les autres à risque, on peut se mettre à risque. Alors il faut un peu de patience, attendre quelques semaines de plus, attendre qu’on sorte de cette troisième vague.

Q : Mais ça peut prendre plusieurs mois pour obtenir une deuxième dose. Est-ce que ça veut dire qu’on ne pourra pas socialiser avant cela?

R : Je comprends la frustration, mais une chose qui est très encourageante à cet égard, c’est que l'approvisionnement en vaccin va vraiment s’améliorer. Enfin! Donc on verra, mais je pense qu’on va accélérer l’offre des deuxièmes doses. Seize semaines c’est le maximum, mais il y aura peut-être moyen d’être vacciné plus tôt. En fonction des approvisionnements, j’ai espoir que la majorité de la population aura reçu les deux doses cet été, et qu’on puisse se réjouir d’avoir des rassemblements un peu plus normaux en août, si ce n’est pas en juillet.

Q : Le mot de la fin?

R : Il faut saisir l’opportunité de se faire vacciner. Si on ne la saisit pas, on ne peut pas se plaindre. Et d’ici la fin de l’été, j’espère qu’on aura atteint au moins 60 % à 70 % et même au-delà, de la population qui aura été vaccinée. Si ce n’est pas le cas, ce sera parce que les gens auront choisi de ne pas être vaccinés, et ça, ça serait vraiment décevant. On a vraiment une chance en or de vraiment améliorer la situation de cette pandémie, l’opportunité est devant nous.