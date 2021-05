Hospitalisations, cas de COVID-19 : la tendance à la baisse se poursuit en C.-B.

Au total, 387 personnes sont hospitalisées, une baisse de 6 % par rapport à la veille. Parmi elles, 141 patients se trouvent toujours aux soins intensifs.

Deux nouveaux décès sont toutefois à déplorer.

Les autorités de la province soulignent que l’efficacité des vaccins fait ses preuves et qu’ils contribuent à cette baisse des contaminations et de la transmission du virus.

Comme nous l'avons vu, nos vaccins fonctionnent. Ils protègent ceux qui sont les plus à risque et à mesure que tout le monde se fera vacciner, ils vous protégeront, vous et les personnes qui vous entourent.

Une citation de :Autorités sanitaires de la Colombie-Britannique